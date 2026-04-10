Bahreïn soumet une lettre à l’ONU dénonçant les agressions iraniennes flagrantes et les menaces pour la sécurité régionale

NEW YORK, 10 avril 2026 (WAM) -- La Mission permanente du Royaume de Bahreïn auprès des Nations Unies a soumis jeudi une lettre officielle à l’Organisation des Nations Unies concernant les répercussions de l’agression « injustifiée et malveillante » de l’Iran contre les États de la région.

La lettre a qualifié ces actions de violation flagrante de la souveraineté nationale, du droit international, de la Charte des Nations Unies et des principes de bon voisinage.

S’exprimant au nom des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït, en plus de Bahreïn, la Mission permanente a souligné que le comportement de l’Iran s’inscrit dans un schéma de longue date d’agression manifeste. Ce schéma inclut un soutien continu à des groupes armés et à des réseaux affiliés à travers la région, notamment Al-Qaïda, les Houthis, le Hezbollah et diverses milices armées en Irak qui reçoivent directement des armes, une formation, un financement et des conseils opérationnels de l’Iran.

La lettre a noté que ce soutien a permis à ces groupes d’opérer en dehors des cadres juridiques nationaux, de saper les institutions étatiques et de s’engager dans des violences transfrontalières qui déstabilisent directement la sécurité régionale. Elle a également mis en avant des rapports officiels de plusieurs États du CCG concernant le démantèlement de cellules et de réseaux terroristes financés et gérés par le Hezbollah et l’Iran, qui ont utilisé des couvertures commerciales et économiques pour faciliter des activités illicites telles que le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et le financement du terrorisme.

Les États du CCG ont appelé la République d’Irak à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement aux attaques lancées par ces milices contre les pays voisins. La lettre a souligné que le patronage systématique de l’Iran envers les groupes armés et son ingérence dans la liberté de navigation dans le détroit d’Hormuz constituent un cadre structuré de comportements illégaux visant à saper la sécurité intérieure et la stabilité régionale.

La soumission s’est conclue en exhortant le Conseil de sécurité de l’ONU à assumer sa responsabilité première dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle a appelé à des mesures décisives pour garantir le respect par l’Iran de ses obligations internationales, la cessation du soutien aux groupes armés par procuration et la prévention des transferts de technologies militaires.

Tout en réaffirmant leur engagement en faveur de solutions pacifiques, les États du CCG ont affirmé leur droit inhérent à la légitime défense, individuellement et collectivement, conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.