Le Koweït condamne fermement les attaques iraniennes, appelle à l’action internationale immédiate

KOWEÏT, 10 avril 2026 (WAM) -- Le Koweït a exprimé sa ferme condamnation et dénonciation des attaques odieuses lancées par l’Iran et ses mandataires, y compris des factions, milices et groupes armés qui lui sont loyaux.

Les attaques, menées par des drones jeudi soir, ont visé plusieurs installations vitales au Koweït, ce que le Ministère koweïtien des Affaires étrangères a qualifié de violation flagrante de la souveraineté et de l’espace aérien de l’État.

Dans un communiqué, le Ministère a affirmé que ces actions constituent une violation manifeste du droit international, du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies.

Il a souligné que la poursuite de telles attaques graves par l’Iran et ses mandataires contre le Koweït et d’autres États de la région compromet les récents efforts régionaux et internationaux qui ont conduit à l’annonce d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.

Le Ministère a en outre souligné la nécessité pour la communauté internationale de contraindre l’Iran et ses affiliés à cesser immédiatement et sans condition tous les actes hostiles dirigés contre l’État du Koweït et d’autres pays de la région, conformément à la Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité de l’ONU.

En conclusion de son communiqué, le Ministère a réaffirmé l’engagement indéfectible du Koweït envers son droit inhérent à la légitime défense en vertu de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.

Il a affirmé que le Koweït prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité nationale.