Le ministre des Affaires étrangères égyptien discute des efforts de désescalade à Bagdad

BAGDAD, 10 avril 2026 (WAM) -- Badr Abdelatty, Ministre des Affaires étrangères et de la Migration de la République arabe d'Égypte, a discuté jeudi à Bagdad avec plusieurs responsables irakiens des moyens de réduire l’escalade régionale et de renforcer la coopération bilatérale.

Au cours de ses entretiens, le Ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné l’importance d’intensifier les efforts diplomatiques afin de prévenir toute nouvelle instabilité dans la région.

Il a mis en avant la nécessité de soutenir la sécurité et la souveraineté de l’Irak, considérées comme une pierre angulaire de la paix régionale.

Les discussions ont également porté sur un éventail de questions d’intérêt commun, notamment les partenariats économiques et la mise en œuvre de projets stratégiques conjoints dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre l’Égypte, l’Irak et la Jordanie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de consultations régionales en cours visant à relever les défis actuels et à promouvoir la stabilité par le dialogue et la coordination entre les nations arabes.