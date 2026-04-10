La Commission européenne insiste sur la liberté de navigation sans frais dans le détroit d'Ormuz

BRUXELLES, le 10 avril 2026 (WAM) -- La Commission européenne a souligné aujourd'hui la nécessité de garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz sans l'imposition d'aucuns frais ou paiements.

Anouar El Anouni, porte-parole de la Commission, a déclaré lors d'un point de presse au siège de l'Union européenne à Bruxelles que le droit international stipule la liberté de navigation, ce qui signifie essentiellement qu'aucun paiement ou frais ne devrait être imposé au transit.

Il a ajouté que la liberté de navigation est un bien public qui doit être garanti, soulignant l'importance du respect des règles internationales régissant la circulation dans les voies maritimes internationales.