Le bilan des frappes israéliennes au Liban s’élève à 303 morts et 1 150 blessés

BEYROUTH, 10 avril 2026 (WAM) – Le bilan des frappes aériennes israéliennes ayant visé le Liban hier s’est alourdi à 303 morts et 1 150 blessés.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère libanais de la Santé a indiqué que les équipes de secours poursuivent l’extraction de corps sous les décombres sur plusieurs sites.

Il a précisé que des opérations d’identification de certaines victimes sont en cours dans les hôpitaux à l’aide de tests ADN.

Le ministère a ajouté que le bilan total des victimes depuis le 2 mars jusqu’au 9 avril s’élève à 1 888 morts et 6 092 blessés.