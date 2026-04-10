Le Maire de Moscou inaugure la plus longue ligne de tramway urbain de 33 km

MOSCOU, 10 avril 2026 (WAM) -- Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a inauguré la nouvelle ligne de tramway T2 dans la capitale russe, s’étendant sur 33 kilomètres pour devenir la plus longue ligne de tramway urbain au monde, reliant le sud et l’est de la ville.

La nouvelle ligne part de la station Chertanovskaya, dans le sud de Moscou, jusqu’à la station Novogireevo sur la ligne 4 du Diamètre Central de Moscou (MCD-4), traversant 13 quartiers résidentiels et desservant plus de deux millions d’habitants. L’itinéraire comprend 79 arrêts, le trajet complet durant plus de deux heures.