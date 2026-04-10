La centrale de valorisation énergétique des déchets de Charjah transforme 1 million de tonnes de déchets en énergie propre

CHARJAH, 10 avril 2026 (WAM) -- L’Usine de Valorisation Énergétique des Déchets de Charjah a traité 1 000 000 tonnes de déchets depuis son inauguration, marquant une étape opérationnelle majeure dans la démarche de Charjah vers le zéro déchet en décharge, tout en contribuant à la stratégie énergétique progressive des Émirats arabes unis en faveur de la neutralité carbone.

Alors que l’usine entame la phase 2 de son expansion, elle continue de générer 30 MW d’électricité à faible émission de carbone pour le réseau public de Charjah, tout en compensant chaque année 450 000 tonnes d’émissions de CO₂ grâce à la réduction de l’enfouissement.

Établie en 2022 en tant que projet phare de la Emirates Waste to Energy Company, une coentreprise entre BEEAH et Tadweer Group, l’usine de Charjah est la première installation de ce type à l’échelle commerciale dans la région.

Faisant partie de l’écosystème circulaire plus large de Charjah, elle a joué un rôle transformateur dans l’atteinte du taux de détournement de 93 % des déchets de la décharge de l’émirat, en complément des opérations intégrées de recyclage menées dans les installations ultramodernes de BEEAH au sein du Complexe de Gestion des Déchets d’Al Saja’a.

Depuis le traitement de 100 000 tonnes de déchets lors de sa première année d’exploitation jusqu’à l’atteinte de ce dernier jalon, l’usine de Charjah a détourné de la décharge une quantité de déchets équivalente au poids combiné de deux Burj Khalifa. À l’issue de la phase 2, le projet doublera son impact positif grâce à une seconde usine identique adjacente à l’installation existante.

L’usine élargie offrira des augmentations significatives, avec une production électrique passant de 30 MW à 60 MW, un traitement annuel des déchets doublant de 300 000 tonnes à 600 000 tonnes, une réduction des émissions de CO₂ passant de 450 000 tonnes à près d’un million de tonnes, et le nombre de foyers alimentés passant de 28 000 à environ 60 000 ménages.

Cette capacité renforcée sera soutenue par la collaboration continue avec la Charjah Electricity, Water and Gas Authority afin de permettre une intégration efficace au réseau public et de contribuer davantage au portefeuille d’énergies propres en pleine expansion des Émirats arabes unis.

La valorisation énergétique des déchets constitue l’une des principales voies alternatives de la stratégie de diversification énergétique des Émirats arabes unis, qui a posé de manière proactive, depuis 2017, les bases pour tripler la part des énergies renouvelables nationales. L’énergie propre produite à partir des déchets répond durablement à la demande croissante en électricité tout en faisant progresser les ambitions du pays d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

L’usine de Sharjah est un acteur clé de cette stratégie, aux côtés de projets emblématiques dans les énergies renouvelables et nucléaires tels que l’Usine de Valorisation Énergétique des Déchets de Dubaï, le Parc Solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum et la Centrale Nucléaire de Barakah.

Hamza Al Jefri, Directeur Général de la Emirates Waste to Energy Company, a déclaré : « Atteindre le cap du million de tonnes démontre la viabilité de notre modèle de valorisation énergétique des déchets pour réduire la dépendance à l’enfouissement et répondre aux besoins en énergie propre. Avec la phase 2, nous nous concentrons sur l’amplification de notre impact, en augmentant la production d’énergie propre tout en continuant à offrir une solution efficace pour les déchets difficiles à recycler. La Emirates Waste to Energy Company reste engagée à soutenir les objectifs nationaux et locaux de durabilité à travers l’innovation énergétique et l’excellence opérationnelle. »

En transformant les déchets résiduels en énergie propre, l’installation s’attaque directement à la forte production de déchets municipaux solides par habitant aux Émirats arabes unis, un coût croissant que le Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement s’efforce d’éliminer grâce à des initiatives promouvant les déchets comme ressource économique.

Fahad Shehail, Directeur Général de l’Environnement chez BEEAH, a déclaré : « Grâce à l’usine de Sharjah, BEEAH continue de proposer des solutions innovantes permettant un détournement quasi total des déchets de la décharge à Sharjah. Ce dernier succès témoigne de la vision de notre direction et de la solidité de nos partenariats. La phase 2 élargira considérablement notre impact positif, soutenant la transition des Émirats arabes unis vers une économie plus propre et circulaire, et créant une valeur environnementale durable pour les villes du futur de la région. »

L’usine de Sharjah est située à côté du Complexe de Gestion des Déchets de BEEAH, qui abrite 12 installations intégrées de traitement des déchets, dont l’une des plus grandes installations mondiales de récupération de matériaux.

Ensemble, ces installations traitent différents types de déchets municipaux et commerciaux afin de récupérer des matériaux recyclables pour leur réintroduction dans l’économie circulaire et de produire des matériaux et carburants alternatifs. Les déchets résiduels, difficiles à recycler, sont envoyés à l’usine de Sharjah, où ils sont traités thermiquement. La chaleur produite est utilisée pour alimenter une chaudière, générant de la vapeur à haute pression pour faire tourner une turbine. L’usine produit de l’électricité à faible émission de carbone tout en traitant les gaz de combustion et les cendres conformément aux meilleures techniques disponibles de l’Union européenne. La chaleur résiduelle est récupérée et la vapeur est condensée pour être recyclée, formant ainsi un processus de valorisation énergétique en boucle fermée et efficace.

En 2025, Tadweer Group a acquis la participation de Masdar dans l’Usine de Valorisation Énergétique des Déchets de Sharjah, devenant ainsi partenaire de la coentreprise avec BEEAH.

S’appuyant sur le succès de l’usine de Sharjah et de son expansion, la Emirates Waste to Energy Company vise à développer davantage de projets d’énergie propre à travers les Émirats arabes unis et la région afin de promouvoir un avenir durable et à faible émission de carbone.