L’or enregistre une troisième hausse hebdomadaire soutenue par les anticipations de baisse des taux US

NEW YORK, 10 avril 2026 (WAM) -- L’or a légèrement reculé vendredi, mais le métal précieux reste en voie d’enregistrer une troisième hausse hebdomadaire consécutive, alors que les investisseurs anticipent des baisses de taux américaines plus précoces et plus importantes, soutenant ainsi le lingot sans rendement.

L’or au comptant a baissé de 0,1 % pour s’établir à 4 759,54 dollars US l’once à 03h16 GMT. Le métal a toutefois progressé de 1,8 % depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l’or américain pour livraison en juin ont reculé de 0,7 % à 4 782,70 dollars US.

Parmi les autres métaux, l’argent au comptant a augmenté de 0,9 % à 75,74 dollars US l’once, le platine a chuté de 2 % à 2 061,06 dollars US, et le palladium a reculé de 1,2 % à 1 539,43 dollars US