La Police de Dubaï réalise 379 patrouilles montées pour renforcer la sécurité au premier trimestre 2026

DUBAÏ, 10 avril 2026 (WAM) -- La Police de Dubaï, à travers son Poste de Police Équestre, a mené 379 patrouilles montées dans les zones résidentielles, commerciales et touristiques au cours du premier trimestre 2026, renforçant ainsi la sécurité et consolidant l’engagement avec la communauté.

Le Lieutenant-colonel Dahi Al Jallaf, Directeur par intérim du Poste de Police Équestre, a affirmé que l’unité continue d’améliorer la connectivité communautaire tout en soutenant les efforts de sécurité en coordination avec les postes de police à travers l’émirat.

Al Jallaf a expliqué que « durant la même période, les patrouilles montées ont contribué à la sécurisation de 67 événements communautaires et de six événements sportifs, soulignant leur rôle croissant tant dans la police opérationnelle que communautaire ».

Il a également noté que les patrouilles montées constituent une extension essentielle du système de patrouille de la Police de Dubaï, travaillant aux côtés d’autres unités pour maintenir la sécurité, soutenir la capacité sur le terrain à accéder à des endroits étroits et difficiles d’accès qui échappent aux patrouilles véhiculées, leur permettant ainsi de poursuivre les suspects et les personnes recherchées de manière plus efficace.

Al Jallaf a ajouté que le Poste de Police Équestre accomplit un large éventail de missions, notamment la sécurisation des matchs sportifs organisés à travers Dubaï, la participation à des événements communautaires et des spectacles publics, l’organisation de courses d’endurance, ainsi que le soutien à des programmes de formation thérapeutique pour les étudiants.