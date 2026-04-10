Les Émirats arabes unis participeront aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington à la mi-avril

ABOU DHABI, 10 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis participent aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiendront à Washington, DC, du 13 au 18 avril 2026.

La délégation des Émirats arabes unis est dirigée par Mohamed bin Hadi Al Hussaini, Ministre d'État aux Affaires financières, et comprend un certain nombre de hauts responsables gouvernementaux. La délégation prendra part aux réunions de la Banque mondiale, du FMI et du Groupe des Vingt.

Les réunions visent à discuter d’un éventail de priorités économiques mondiales, notamment les perspectives de croissance économique mondiale, la stabilité financière et les efforts visant à renforcer la viabilité budgétaire, ainsi que des questions liées au financement du développement et aux défis auxquels l’économie mondiale est confrontée.

Al Hussaini a souligné que la participation des Émirats arabes unis aux Réunions de printemps s’inscrit dans le cadre de leur engagement à jouer un rôle actif dans le soutien aux efforts internationaux visant à renforcer la stabilité économique.

Il a déclaré que le contexte mondial actuel exige une action conjointe renforcée pour relever les défis économiques et financiers mondiaux et bâtir un système financier plus résilient et durable.

« Les Émirats arabes unis sont déterminés à soutenir les initiatives qui favorisent une croissance économique inclusive grâce à des politiques budgétaires équilibrées et à des outils de financement innovants qui contribuent à stimuler le développement économique aux niveaux régional et international », a déclaré Al Hussaini. « À travers notre participation, nous espérons promouvoir des partenariats stratégiques avec les institutions financières internationales et explorer de nouvelles voies de coopération, consolidant ainsi davantage la position du pays en tant que centre financier mondial et soutenant le développement durable et la prospérité économique. »

Dans le cadre des Réunions de printemps, le ministère participera à une série de réunions multilatérales, notamment des sessions du G20 et des BRICS, des réunions du Comité monétaire et financier international (CMFI), ainsi qu’à une réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Afghanistan et du Pakistan avec la Directrice générale du FMI.

La délégation participera également à des tables rondes axées sur les évolutions et perspectives économiques mondiales. Elle tiendra également un certain nombre de réunions bilatérales avec des partenaires internationaux et des représentants d’institutions financières mondiales, en plus de participer à plusieurs événements parallèles, dont une table ronde intitulée « Zéro bureaucratie gouvernementale », ainsi qu’à la signature de l’accord du programme "Explorers" du Groupe de la Banque mondiale.