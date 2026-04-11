Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 11 avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a tenu des entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères afin d’examiner les derniers développements régionaux à la suite des attaques de missiles iraniennes non provoquées et qualifiées de terroristes visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région et au-delà.

Son Altesse Cheikh Abdullah s’est entretenu avec Helen McEntee, ministre des Affaires étrangères et du Commerce ainsi que ministre de la Défense de l’Irlande ; Paulo Rangel, ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal ; et Dr Arnoldo André Tinoco, ministre des Affaires étrangères et du Culte du Costa Rica.

Le chef de la diplomatie émiratie a exprimé sa reconnaissance aux ministres pour la solidarité de leurs pays avec les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs du pays sont en sécurité.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont également passé en revue les derniers développements régionaux à la suite de l’annonce par le président américain Donald Trump d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran.

Les entretiens ont en outre souligné l’importance d’efforts internationaux concertés pour parvenir à une paix durable et promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.