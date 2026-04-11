Le Prince héritier d'Abou Dhabi entame une visite officielle en Chine le dimanche

ABOU DHABI, 11 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi, entamera une visite officielle en République populaire de Chine le dimanche 12 avril 2026, dans le cadre de l’engagement commun des deux pays à renforcer les relations bilatérales et à élargir la coopération au service des intérêts mutuels, au bénéfice des deux nations et de leurs peuples.

Cette visite vise à faire progresser davantage la coopération et à élever les liens de longue date entre les Émirats arabes unis et la République populaire de Chine, fondés sur un partenariat stratégique global couvrant des secteurs prioritaires clés.

Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan sera accompagné d’une délégation de haut niveau, comprenant des ministres, des hauts responsables, des chefs d’entreprise et des partenaires économiques éminents des Émirats arabes unis.