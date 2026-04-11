Les Émirats facilitent la libération de 350 captifs russes et ukrainiens lors d’un nouvel échange

ABOU DHABI, 11 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont annoncé le succès de nouvelles initiatives de médiation entre la Fédération de Russie et la République d’Ukraine, aboutissant à la libération de 350 captifs – 175 de chaque côté – portant le nombre total d’échanges de captifs entre les deux pays, grâce aux efforts de médiation des Émirats arabes unis, à 6 305.

Le ministère des Affaires étrangères (MoFA) a exprimé sa gratitude envers les deux pays pour leur coopération avec les efforts de médiation des Émirats arabes unis, reflétant ainsi leur reconnaissance des initiatives visant à résoudre la crise entre les deux nations.

Le ministère a souligné que les Émirats arabes unis ont facilité avec succès 21 initiatives de médiation, illustrant la profondeur des relations des Émirats arabes unis avec la Russie et l’Ukraine ainsi que la confiance des deux nations envers les Émirats arabes unis, et mettant en avant leur rôle de médiateur fiable dans la promotion de solutions diplomatiques et humanitaires.

Le ministère a réaffirmé que les Émirats arabes unis continueront de soutenir tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique global de la crise, contribuant à atténuer les impacts humanitaires tout en renforçant les perspectives de paix, de stabilité et de prospérité aux niveaux régional et mondial.

Les Émirats arabes unis ont accueilli deux séries de pourparlers trilatéraux entre la Fédération de Russie, la République d’Ukraine et les États-Unis d’Amérique à Abou Dhabi, témoignant de leur engagement à promouvoir le dialogue et la coopération internationale, ainsi que de la confiance de la communauté internationale dans leur rôle de facilitateur des négociations et de fournisseur d’un environnement propice à des discussions constructives.