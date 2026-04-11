Le Vice-Premier ministre des EAU et le Ministre indien discutent de la sécurité régionale après les attaques iraniennes

ABOU DHABI, 11 avril (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a reçu le Dr Subrahmanyam Jaishankar, Ministre des Affaires étrangères de la République de l’Inde, afin de discuter de la sécurité régionale à la suite des attaques de missiles non provoquées et terroristes menées par l’Iran contre les Émirats arabes unis ainsi que plusieurs pays frères et amis.





Les deux hauts diplomates ont examiné les graves répercussions de ces attaques sur la sécurité régionale et internationale, la navigation mondiale, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.

Le Ministre indien des Affaires étrangères a réaffirmé la pleine solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis dans les mesures prises pour protéger leur souveraineté, leur intégrité territoriale ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Abdullah a salué cette visite, soulignant qu’elle reflète la profondeur du partenariat stratégique entre les deux nations. Il a également assuré de la sécurité de tous les résidents et visiteurs aux Émirats arabes unis.

Les deux ministres ont également passé en revue les dernières évolutions régionales à la suite de l’annonce du Président des États-Unis Donald Trump concernant un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran.

Ils ont souligné l’importance des efforts internationaux visant à instaurer une paix et une sécurité durables dans la région.

Les discussions ont également porté sur divers sujets d’intérêt commun et sur les moyens de renforcer les relations stratégiques bilatérales afin de servir les intérêts des deux pays et de leurs peuples.

La réunion s’est déroulée en présence de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Ministre d’État à la Coopération internationale, et de Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d’État.