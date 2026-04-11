Abdullah bin Zayed condamne des complots terroristes visant à porter atteinte à la sécurité du Koweït et salue la vigilance des services de sécurité

ABOU DHABI, le 11 avril 2026 (WAM) - Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a exprimé la vive condamnation et la ferme réprobation des Émirats arabes unis face aux plans terroristes qui visaient à porter atteinte à la sécurité, à semer le chaos et à provoquer des actes de sabotage au sein de l’État frère du Koweït.

Son Altesse a affirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec l’État frère du Koweït et leur soutien à toutes les mesures prises pour préserver sa sécurité et sa souveraineté, saluant l’efficacité et la vigilance des services de sécurité koweïtiens qui ont réussi à déjouer ce complot et à en identifier les responsables.

Son Altesse a souligné le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de toutes les formes de terrorisme et d’extrémisme, ainsi que de toute tentative visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité des États, insistant sur l’importance de renforcer la coopération régionale et internationale pour faire face à ces menaces.

Son Altesse a conclu en réaffirmant que la sécurité de l’État du Koweït est une partie intégrante de celle des Émirats arabes unis, soulignant le soutien et l’appui du pays à toutes les mesures prises par le Koweït pour préserver sa sécurité, sa stabilité, garantir la sécurité de ses citoyens et résidents sur son territoire, et protéger ses acquis nationaux.