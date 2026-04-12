Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures lance un projet innovant de micro-réseau pour les bâtiments du gouvernement fédéral

ABOU DHABI, 12 avril 2026 (WAM) -- Le Ministère de l'Énergie et des Infrastructures (MoEI) a annoncé le lancement d’un projet stratégique innovant visant à mettre en œuvre des systèmes de micro-réseaux, marquant une avancée significative dans le renforcement de l’approche des Émirats arabes unis pour bâtir un écosystème énergétique intelligent, résilient et adaptatif.

Cette initiative vise à renforcer la sécurité, la durabilité et l’efficacité énergétiques, tout en soutenant les objectifs de la vision « Nous, les Émirats arabes unis 2031 » pour le développement d’infrastructures avancées et prêtes pour l’avenir.

Le projet, une première du genre aux Émirats arabes unis, a été initialement développé et mis en œuvre en 2025 au siège du Ministère à Charjah, dans le cadre d’une vision proactive visant à renforcer la préparation nationale face aux scénarios de coupures d’électricité lors d’urgences et de crises.

Le projet adopte un modèle opérationnel intégré combinant production d’énergie propre, stockage d’énergie et solutions avancées de gestion numérique de l’énergie.

Son Excellence l’Ingénieur Sharif Al Olama, Sous-secrétaire aux Affaires de l’Énergie et du Pétrole au MoEI, a déclaré : « Ce projet reflète un changement transformateur dans la gestion énergétique au niveau des bâtiments — passant d’un modèle conventionnel dépendant du réseau central à un modèle intelligent, décentralisé et doté d’une capacité opérationnelle indépendante. Il améliore la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et la continuité des services vitaux, tout en optimisant l’utilisation des ressources et en réduisant les coûts et les émissions. »

Il a ajouté : « Lors de sa phase pilote, le projet a généré des résultats opérationnels, environnementaux et économiques tangibles, notamment une réduction de la consommation annuelle d’énergie d’environ 362 000 kilowattheures, des économies financières annuelles de près de 110 000 AED, et une diminution de 76 tonnes d’émissions de carbone par an. Il a également permis d’augmenter la part de l’énergie solaire à 30 % de la charge électrique totale. Le projet a atteint une résilience opérationnelle de 100 % en cas de coupures soudaines de courant, garantissant la continuité des services. »

Son Excellence Sharif Al Olama a également souligné : « Le projet de micro-réseau représente un saut qualitatif dans la manière dont les systèmes énergétiques des bâtiments sont planifiés et exploités, et reflète l’orientation des Émirats arabes unis vers la construction d’un écosystème énergétique plus intelligent, plus résilient et plus durable. Nous ne faisons pas qu’améliorer l’efficacité opérationnelle, nous établissons également un modèle national intégré garantissant la continuité des services vitaux en toutes circonstances et renforçant la préparation des infrastructures pour relever les défis futurs. »

Il a insisté sur le fait que les résultats du projet démontrent que l’investissement dans des solutions énergétiques intelligentes n’est plus une option, mais une nécessité stratégique pour renforcer la sécurité énergétique, réduire les coûts et les émissions, et améliorer l’efficacité des ressources.

Il a ajouté que le Ministère travaille actuellement, en coopération avec ses partenaires des secteurs public et privé, à étendre la mise en œuvre de ce modèle à travers les Émirats arabes unis, accélérant ainsi la transition vers des réseaux énergétiques résilients et décentralisés qui soutiennent à la fois la compétitivité et la durabilité.

Il a également souligné que la prochaine phase consistera à intensifier l’initiative et à élargir son application à l’échelle nationale, parallèlement à l’élaboration d’un guide technique et réglementaire national pour établir les cadres de gouvernance et les normes techniques nécessaires au déploiement des micro-réseaux.

Cela permettra d’unifier les efforts et de renforcer l’intégration entre les entités fédérales, locales et le secteur privé.

Il a conclu en précisant que ce projet s’inscrit dans une vision nationale globale visant à remodeler le paysage énergétique des Émirats arabes unis grâce à l’adoption de solutions innovantes basées sur les énergies renouvelables et les technologies numériques avancées.

L’initiative améliorera l’efficacité des infrastructures, réduira l’empreinte carbone du pays et positionnera davantage les Émirats arabes unis comme un modèle mondial pour le développement de systèmes énergétiques durables, résilients et prêts pour l’avenir.