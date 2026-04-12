Le ministère saoudien de l'Énergie rétablit la pleine capacité du pipeline Est-Ouest à 7 mbj

RIYADH, 12 avril 2026 (WAM) -- Le ministère saoudien de l'Énergie a annoncé aujourd'hui le succès des efforts opérationnels et techniques visant à rétablir la pleine capacité de pompage du pipeline Est-Ouest, atteignant environ sept millions de barils par jour (mbj), ainsi que la récupération des volumes affectés de la production du champ de Manifa, soit environ 300 000 barils par jour, le tout en un court laps de temps.

L'Agence de presse saoudienne (SPA) a rapporté qu'à la suite de la déclaration publiée par le ministère de l'Énergie le 9 avril 2026 concernant l'impact sur certaines installations du secteur énergétique du Royaume en raison des attaques, y compris la perte d'environ 700 000 barils par jour de capacité de pompage via le pipeline Est-Ouest et la réduction de la production du champ de Manifa d'environ 300 000 barils par jour, en plus de l'impact sur la production du champ de Khurais d'environ 300 000 barils par jour, le ministère a annoncé le succès des efforts opérationnels et techniques à cet égard.

En ce qui concerne le champ de Khurais, les travaux se poursuivent pour rétablir la pleine capacité de production, et cela sera annoncé une fois terminé, a-t-il ajouté.