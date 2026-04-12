GWU en visite en Chine pour nouer des partenariats stratégiques en matière d’innovation et d’investissement

ABOU DHABI, 12 avril 2026 (WAM) -- Sous la direction de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, Mère de la Nation, Présidente de l'Union générale des femmes (UGF), Présidente du Conseil suprême de la maternité et de l'enfance, et Présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille (FDF), l'UGF effectuera une visite officielle en République populaire de Chine, pays ami, du 12 au 19 avril 2026.

La délégation sera dirigée par Noura Khalifa Al Suwaidi, Secrétaire générale de l'UGF.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la République populaire de Chine, et de la construction de partenariats stratégiques soutenant l'autonomisation des femmes et renforçant leur impact dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'investissement, conformément à la vision des Émirats arabes unis pour l'autonomisation des femmes et l'accroissement de leur rôle dans le développement durable.

La visite vise également à élargir les horizons de la coopération internationale, à explorer les opportunités de travail conjoint et à échanger des expertises avec les entités et institutions homologues concernées, renforçant ainsi la présence des femmes émiraties dans divers secteurs économiques et de développement.

Le programme comprend une série de réunions et de discussions avec plus de 100 entités chinoises, dont des organismes gouvernementaux, des institutions économiques et des organisations œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Il prévoit également la signature de plusieurs accords et protocoles d'accord soutenant les voies de coopération et contribuant à la construction de partenariats qualitatifs et durables entre les deux parties.