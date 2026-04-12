La Chambre d’Ajman lance la première phase de l’initiative « Eco Smart Industry »

AJMAN, 12 avril 2026 (WAM) -- La Chambre d’Ajman a organisé un forum intitulé « La durabilité dans le secteur industriel » afin d’annoncer le lancement de la première phase de l’initiative Eco Smart Industry.

L’événement a mis en avant les meilleures pratiques et expertises en matière de rationalisation des ressources, de conservation et de recyclage, réaffirmant l’engagement de la Chambre à orienter le secteur industriel vers un avenir durable et équilibré, en phase avec les évolutions environnementales et économiques tout en améliorant la production.

Le forum, qui s’est tenu à l’hôtel Fairmont Ajman, a réuni Mohamed Ali Al Janahi, Directeur exécutif du Secteur des services de soutien aux membres ; Cheikh Hamad bin Nasser Al Nuaimi, Directeur du Département des affaires des membres ; et Abdullah Abdulmohsen Al Nuaimi, Directeur du Département de la communication gouvernementale à la Chambre d’Ajman. Ils étaient accompagnés de propriétaires et responsables de plus de 20 usines opérant à Ajman.

Maryam Al Nuaimi, coordinatrice de l’initiative et responsable du Département marketing et communication d’entreprise à la Chambre d’Ajman, a fourni une explication complète sur la manière dont les usines peuvent participer à l’initiative Eco Smart Industry. Elle a détaillé les étapes d’inscription pour la première phase, les critères d’évaluation de la préparation environnementale, ainsi que les outils interactifs quotidiens de l’initiative conçus pour mesurer les capacités en matière de durabilité, de conservation de l’énergie et de gestion des ressources.

Elle a ajouté que l’initiative sert de plateforme interactive pour présenter les meilleures pratiques en matière de durabilité industrielle, recueillir des propositions constructives et faciliter l’échange d’expertises entre les établissements participants. Cela contribue à développer des solutions innovantes et applicables, tout en favorisant une culture d’amélioration continue vers une performance plus efficace et durable.

Le forum a été marqué par le lancement officiel de l’initiative Eco Smart Industry et le début des inscriptions des usines pour la première phase, reflétant une réponse positive du secteur industriel et sa volonté de mettre en œuvre des pratiques de production plus efficaces et durables.

Au cours de l’événement, les propriétaires et responsables d’usines participants ont présenté une série d’études de cas réussies en matière d’efficacité énergétique, de gestion des ressources et de réduction des émissions. Le forum a mis en lumière des histoires de réussite où l’adoption de solutions durables a permis d’améliorer la performance opérationnelle et de réaliser d’importantes économies de coûts.

Les participants ont salué l’importance du forum en tant que plateforme efficace pour renforcer la coopération et ouvrir la voie à des partenariats constructifs dans la durabilité industrielle et le recyclage. Une telle collaboration soutient l’échange de connaissances et le développement d’initiatives conjointes qui améliorent l’efficacité globale du secteur industriel.