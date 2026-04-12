Bernstein lance la couverture du secteur énergétique MENA et désigne ADNOC Gas et Fertiglobe comme « meilleures valeurs »

ABOU DHABI, 12 avril 2026 (WAM) – La société mondiale de recherche en actions Bernstein a lancé la couverture « sell-side » du secteur de l’énergie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), mettant en avant le modèle de gouvernance adaptatif des Émirats arabes unis, leurs structures de propriété disciplinées soutenues par l’État et la forte visibilité des flux de trésorerie sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

Bernstein a souligné que ces facteurs ont permis aux Émirats arabes unis de transformer rapidement des actifs publics en plateformes d’investissement, identifiant ADNOC Gas et Fertiglobe comme « meilleures valeurs » et les qualifiant d’opportunités d’investissement de qualité à des valorisations attractives.

La société, basée dans des centres financiers majeurs tels que New York et Londres, est soutenue par Société Générale et AllianceBernstein, qui gère plus de 850 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale.

Le cabinet a mis en avant le modèle énergétique piloté par les États dans la région MENA, indiquant que les gouvernements agissent comme des allocateurs actifs de capital, en s’appuyant sur des champions nationaux et les marchés financiers pour transformer les ressources en flux de revenus à long terme, dividendes et contrats d’approvisionnement, garantissant ainsi une forte visibilité des revenus dans les segments amont, intermédiaire et aval, ainsi que dans les services publics régulés.

Bernstein a cité ADNOC Gas et Fertiglobe comme des exemples représentatifs de l’évolution de l’écosystème énergétique et financier des Émirats. Le rapport décrit ADNOC Gas comme une plateforme solide soutenue par des flux de trésorerie contractuels, favorisant une croissance durable du gaz, appuyée par une offre domestique contractualisée et des volumes de GNL prévendus.

Fertiglobe a été présenté comme un producteur d’azote bénéficiant d’un avantage structurel, grâce à un accès à un gaz à faible coût, une présence diversifiée aux Émirats, en Égypte et en Algérie, ainsi que des flux de trésorerie robustes soutenant la valeur pour les actionnaires.

Bernstein souligne également le potentiel de croissance à long terme lié au rôle de Fertiglobe dans les ambitions mondiales d’ADNOC en matière d’ammoniac à faible émission de carbone.

Bernstein a initié la couverture d’ADNOC Gas avec une recommandation « Surperformance » et un objectif de cours de 4,08 AED par action, soit un potentiel de hausse d’environ 25 % par rapport aux niveaux du marché au 9 avril. Cette perspective positive reflète la reconnaissance croissante de la solidité des flux de trésorerie contractuels et des rendements de l’entreprise.

La société a également attribué à Fertiglobe une recommandation « Surperformance » avec un objectif de cours de 3,66 AED par action, le plus élevé parmi les analystes couvrant le titre, impliquant un potentiel de hausse d’environ 20 %, soutenu par des perspectives favorables du marché de l’azote, un coût d’approvisionnement compétitif et une base d’actifs diversifiée.

Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, Bernstein a mis en avant la résilience opérationnelle et financière du secteur énergétique des Émirats, soulignant que des fondamentaux budgétaires solides et des modèles de flux de trésorerie durables ont permis aux entreprises de la région de maintenir leur performance malgré les perturbations externes.

Le rapport met également en lumière la transformation d’ADNOC, passée d’une compagnie pétrolière nationale intégrée verticalement à un écosystème modulaire composé de filiales cotées.

Selon Bernstein, la stratégie d’ADNOC consistant à segmenter ses actifs et à ouvrir son capital à des investisseurs minoritaires reflète la philosophie des Émirats fondée sur la flexibilité, les partenariats et une croissance portée par les marchés financiers, tout en conservant la propriété étatique et le contrôle stratégique.