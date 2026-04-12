Le Prince héritier d’Abou Dhabi entame une visite officielle en Chine

PÉKIN, 12 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi, est arrivé à Pékin, entamant une visite officielle en République populaire de Chine visant à renforcer davantage les liens bilatéraux et à faire progresser la coopération dans des secteurs clés prioritaires.

Cette visite souligne l’engagement commun des Émirats arabes unis et de la Chine à approfondir leur partenariat stratégique global et à ouvrir de nouvelles opportunités de développement et de coopération économique. Elle reflète également une volonté conjointe d’élargir les investissements dans des secteurs à fort potentiel, en accord avec l’évolution des dynamiques des marchés régionaux et mondiaux.

En outre, la visite renforce la position des Émirats arabes unis en tant que principal centre mondial du commerce, porte d’entrée clé pour les investissements et partenaire stratégique dans la promotion d’une croissance économique durable.

Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan est accompagné d’une délégation de haut niveau, comprenant Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Envoyé spécial du Président des Émirats arabes unis en Chine et Président de l’Autorité des affaires exécutives ; Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies avancées, Directeur général et PDG du groupe ADNOC ; Mohamed Hassan Alsuwaidi, Ministre de l’Investissement ; Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur ; Lana Zaki Nusseibeh, Ministre d’État au Ministère des Affaires étrangères ; Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d’État au Ministère des Affaires étrangères ; Saif Saeed Ghobash, Secrétaire général du Conseil exécutif d’Abou Dhabi et Président du Bureau du Prince héritier ; et Maryam Eid AlMheiri, Présidente du Bureau des médias d’Abou Dhabi et Conseillère aux relations stratégiques à la Cour du Prince héritier.