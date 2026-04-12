La police d'Abou Dhabi exige une autorisation préalable pour tout défilé ou rassemblement public

ABOU DHABI, 12 avril 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la police d'Abou Dhabi a émis une directive exigeant du public qu'il obtienne une autorisation préalable des autorités compétentes avant d'organiser tout défilé festif ou rassemblement public. Le commandement a souligné que le strict respect des cadres réglementaires est essentiel pour garantir la sécurité publique et réduire les risques pour les vies humaines et les biens privés.

L'autorité a noté que la coordination légale des événements est une condition préalable au maintien de la sécurité civile et à l'assurance d'une circulation fluide. Les citoyens et les résidents sont invités à faire preuve de responsabilité sociale en signalant toute activité non autorisée à la police.

La Direction générale de la circulation et des patrouilles a spécifiquement mis en garde contre les dangers des rassemblements spontanés sur la voie publique. Les autorités ont précisé que les comportements dangereux, tels que les passagers se penchant hors des fenêtres ou des toits ouvrants, sont passibles de lourdes sanctions.

Selon l'article 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière, conduire de manière à mettre en danger le public entraîne une amende de 2 000 AED, 23 points de pénalité et la mise en fourrière du véhicule pendant 60 jours. De plus, l'article 94 stipule que la participation à un défilé non autorisé entraîne une amende de 500 AED, 4 points de pénalité et une mise en fourrière de 15 jours pour les véhicules légers.