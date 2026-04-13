L’Alliance BRIDGE annonce le 28 novembre comme date de lancement de la deuxième édition du Sommet BRIDGE sur l’île de Yas, pour une durée de cinq jours

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) – L’Alliance BRIDGE a annoncé que la deuxième édition du Sommet BRIDGE se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2026, sur l’île de Yas à Abou Dhabi, en partenariat avec le groupe Miral, avec une durée étendue à cinq jours.

Cette annonce a été faite lors de la réunion du Conseil d’administration de l’Alliance BRIDGE, présidée par Abdullah bin Mohammed bin Butti Al Hamed. Le Conseil a examiné les résultats de la première édition et la position qu’elle a conférée au sommet en tant que plus grande plateforme mondiale réunissant des dirigeants et des figures de premier plan des secteurs des médias, du contenu, de la culture et des industries créatives, aux côtés des décideurs et des investisseurs, au sein d’un cadre unifié favorisant des opportunités et des partenariats plus intégrés à l’échelle mondiale.

La réunion a abordé un large éventail de sujets liés à la planification du Sommet BRIDGE 2026, qui connaîtra une transformation qualitative de sa structure et de ses mécanismes. Cela inclut le passage d’un modèle d’événement annuel à une plateforme durable opérant tout au long de l’année, fondée sur des axes spécialisés traitant des défis du secteur des médias, l’élargissement des partenariats et le lancement d’initiatives concrètes soutenant l’innovation responsable, positionnant ainsi BRIDGE comme une référence mondiale en matière de crédibilité et de collaboration professionnelle.

Abdullah Al Hamed a affirmé, lors de son allocution à la troisième réunion de l’Alliance, que le Sommet BRIDGE 2026 ne constituera pas une simple continuité des éditions précédentes, mais un saut qualitatif à trois niveaux. Le sommet sera transféré sur l’île de Yas, offrant un espace plus vaste en adéquation avec l’ampleur de ses ambitions ; sa durée sera portée à cinq jours au lieu de trois, afin de permettre à l’innovation de se développer davantage ; et son contenu mettra l’accent sur l’économie créative, l’intégrité de l’information et l’autonomisation des générations futures pour façonner un paysage médiatique créateur d’opportunités.

Il a souligné que l’objectif est de passer de l’élan à l’institutionnalisation, du dialogue à l’exécution et du rassemblement des voix à l’unification des efforts, notant que BRIDGE constitue un pont réunissant des visions géopolitiques diverses autour d’une même plateforme et fédérant les ambitions mondiales.

Le président de l’Alliance a indiqué que la prochaine phase de BRIDGE marque une transition décisive d’un événement vers un système, et d’une activité saisonnière vers un projet institutionnel de long terme redéfinissant le rôle des médias dans les domaines du développement, de l’économie et du savoir.

Pour sa part, Dr Jamal Al Kaabi, vice-président de l’Alliance BRIDGE, a affirmé que les évolutions du sommet reflètent la transition des Émirats arabes unis d’un soutien à l’économie des médias, du contenu et du divertissement vers l’ingénierie de leurs plateformes opérationnelles. Il a souligné que BRIDGE constitue l’un des modèles pratiques les plus importants dans ce secteur et que la deuxième édition mettra l’accent sur le renforcement de la qualité des interactions professionnelles à travers des mécanismes structurés reliant investisseurs, producteurs, plateformes médiatiques et technologiques, créateurs de contenu et innovateurs, au sein d’un cadre unifié favorisant le développement de modèles économiques, la coproduction et l’accès élargi aux marchés régionaux et internationaux.

La réunion a été marquée par des discussions approfondies entre les membres de l’Alliance, reflétant une compréhension commune que la deuxième édition du Sommet BRIDGE porte une responsabilité accrue par rapport à la première. L’objectif n’est plus de démontrer le concept, mais d’amplifier son impact et de transformer l’élan généré en un parcours institutionnel solide et durable.

Les discussions ont souligné l’importance de faire du sommet une plateforme de prise de décision, au-delà du simple dialogue, et de garantir des résultats mesurables et concrets à la hauteur des institutions membres de l’Alliance.