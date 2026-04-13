Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures signe un accord d’assurance avec Sukoon Takaful afin de fournir une protection financière aux bénéficiaires du logement

DUBAÏ, 13 avril 2026 (WAM) – Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures, représenté par le Programme de Logement Sheikh Zayed, a signé un accord de partenariat avec Sukoon Takaful, un fournisseur de premier plan de services d'assurance et de takaful. Cet accord vise à offrir une protection d'assurance complète aux bénéficiaires de prêts immobiliers, renforçant ainsi la durabilité du système de soutien au logement et élargissant l'inclusion assurantielle.

Cet accord s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère pour développer le système de financement du logement, à la suite des résultats positifs obtenus par l'initiative lancée l'année dernière. Cette initiative avait marqué la première phase de la mise en place d'une couverture d'assurance pour les bénéficiaires de prêts immobiliers.

Le nouvel accord établit un cadre plus complet et durable, garantissant la continuité de ces avantages et élargissant l'accès au soutien des décisions de financement pour les citoyens émiratis, avec une attention particulière portée aux personnes âgées.

Dans le cadre de l'accord, la limite d'âge pour la couverture d'assurance a été portée à 95 ans, offrant ainsi une protection à long terme et complète aux bénéficiaires. Cela reflète une orientation gouvernementale visant à élargir l'accès aux programmes de logement et à lever les contraintes antérieures qui limitaient les opportunités de financement.

L'accord s'inscrit dans l'écosystème de financement du Programme de Logement Sheikh Zayed, mettant en avant une forte intégration institutionnelle entre le gouvernement, le secteur financier et les prestataires d'assurance pour développer des solutions de financement innovantes et durables. Il introduit également un cadre d'assurance unifié couvrant les cas de décès ou d'invalidité totale et permanente, avec une couverture étendue jusqu'à l'âge de 95 ans. Cette extension facilite l'accès aux prêts immobiliers et répond aux défis rencontrés auparavant par certains segments pour obtenir un financement.

L'ingénieur Mohammed Al Mansoori, Sous-secrétaire aux Affaires des Infrastructures et des Transports au ministère de l'Énergie et des Infrastructures, a déclaré que la signature de cet accord représente un tournant qualitatif dans le développement du système de financement du logement aux Émirats arabes unis. Il a souligné l'intégration d'outils de protection d'assurance avancés qui renforcent la durabilité et atténuent les risques liés au financement.

Il a également expliqué que le ministère adopte une approche proactive dans la conception de solutions intégrées répondant aux besoins des différents segments de la société, en particulier les personnes âgées et les retraités, en offrant une couverture d'assurance flexible adaptée à l'évolution des étapes de la vie et des engagements financiers. Cette approche offre aux bénéficiaires une plus grande confiance dans la stabilité de leur logement à long terme.

Al Mansoori a souligné que la collaboration entre les entités gouvernementales et les secteurs bancaire et assurantiel constitue un pilier essentiel pour bâtir un système de logement flexible et durable, capable de s'adapter aux évolutions économiques et sociales. Elle soutient également la mise en œuvre de solutions innovantes qui renforcent la stabilité familiale et améliorent la qualité de vie aux Émirats arabes unis.

Il a ajouté : « Cet accord reflète l'engagement ferme du Programme à développer un système de soutien au logement complet et avancé, plaçant les citoyens au centre de ses priorités et répondant à leurs besoins réels à toutes les étapes de la vie. Le Programme continue de construire des partenariats stratégiques efficaces avec les secteurs financier et assurantiel. L'extension de la couverture d'assurance jusqu'à l'âge de 95 ans démontre clairement l'engagement du gouvernement envers les personnes âgées et sa volonté de garantir leur droit à un logement adéquat et stable. »

Il a conclu : « Cet accord s'inscrit dans une série d'initiatives qualitatives menées par le Programme de Logement Sheikh Zayed pour améliorer les politiques de logement et renforcer les partenariats. Il contribue à accélérer l'accès au soutien au logement, à améliorer la satisfaction des clients et à atteindre les objectifs nationaux liés à la qualité de vie et à la stabilité familiale. »