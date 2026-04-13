Ma’an lance une initiative communautaire pour activer le réseau de bénévoles

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) -- L’Autorité de la Contribution Sociale – Ma’an, affiliée au Département du Développement Communautaire – Abou Dhabi, en partenariat avec le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi), a lancé une initiative communautaire visant à activer un réseau de bénévoles pour organiser des visites guidées dans les principaux sites culturels d’Abou Dhabi, permettant ainsi aux membres de la communauté de créer un impact social durable.

Dans le cadre de cette initiative, 280 bénévoles ont consacré 2 240 heures à guider des visiteurs internationaux affectés par des perturbations et des retards dans leurs plans de voyage, à travers des sites culturels majeurs de l’île de Saadiyat, à savoir le Louvre Abou Dhabi, le Musée National Zayed et le Musée d’Histoire Naturelle d’Abou Dhabi. Leurs efforts ont permis de créer des expériences mémorables, de favoriser un environnement accueillant et de mettre en avant l’engagement de l’Autorité envers les valeurs de compassion et de cohésion communautaire.

Maysa Al Nuwais, Directrice Exécutive du Secteur de l’Engagement Communautaire et du Volontariat à l’Autorité de la Contribution Sociale – Ma’an à Abou Dhabi, a déclaré : « Cette initiative souligne notre engagement à veiller à ce que chaque membre de la communauté, y compris les visiteurs internationaux, se sente soutenu. Grâce au dévouement de nos bénévoles et à la collaboration de nos partenaires, nous avons créé des expériences significatives qui favorisent la cohésion sociale et cultivent une culture de compassion, de solidarité et de don. Cet effort incarne les véritables valeurs d’Abou Dhabi en matière de générosité, d’hospitalité et d’inclusivité, tout en illustrant la mission de l’Autorité de la Contribution Sociale – Ma’an d’autonomiser, d’unir et d’inspirer la communauté. »

Saeed Ali Al Fazari, Directeur Exécutif des Affaires Stratégiques au DCT Abou Dhabi, a déclaré : « Cette initiative de bénévolat reflète nos efforts collectifs pour promouvoir l’engagement communautaire tout en favorisant une culture de générosité. En accueillant et en soutenant les visiteurs internationaux, nos bénévoles ont partagé les valeurs et l’identité qui définissent l’émirat. Grâce à une collaboration étroite avec l’Autorité de la Contribution Sociale – Ma’an, nous démontrons comment la culture et la communauté peuvent s’unir pour créer un impact positif et durable, renforçant la réputation d’Abou Dhabi pour son hospitalité émiratie où les visiteurs sont véritablement pris en charge. »