L’Autorité des marchés de capitaux lance un nouveau cadre réglementaire pour les actifs virtuels

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) – L’Autorité des marchés de capitaux (CMA) a annoncé la publication du Cadre des actifs virtuels, reflétant son engagement à développer un régime réglementaire moderne et intégré, en phase avec la croissance rapide du secteur des actifs virtuels, à renforcer l’efficacité du marché et à soutenir l’innovation responsable dans un environnement réglementaire clair et efficace.

Ce nouveau cadre sert de dispositif réglementaire spécialisé régissant les activités liées aux actifs virtuels et se compose de cinq modules principaux : Exigences générales, Conduite des affaires, Système de négociation alternatif, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et Exigences prudentielles. Ensemble, ces modules offrent une structure législative et de supervision complète et transparente pour les entités opérant dans ce secteur.

Le cadre élargit également le champ des activités réglementées, passant de trois à huit activités, à savoir : Opérations sur actifs virtuels en tant que principal, Opérations sur actifs virtuels en tant qu’agent, Fourniture de services de conservation, Organisation de la conservation, Organisation de transactions d’investissement, Fourniture de conseils en investissement, Gestion de portefeuille et Exploitation d’une plateforme de négociation multilatérale. Cette expansion reflète l’évolution du marché et la diversification croissante des modèles d’affaires et des services associés aux actifs virtuels, tout en renforçant la capacité du cadre à intégrer un ensemble plus large d’activités sous des règles claires et des exigences de supervision proportionnées à la nature de chaque activité.

Parmi ses modules clés, le cadre comprend un module dédié au Système de négociation alternatif, qui régule les plateformes de négociation. Ce module ne se limite pas à la régulation d’une plateforme dédiée aux actifs virtuels, mais s’étend également aux plateformes multilatérales de négociation traditionnelles pour les valeurs mobilières et aux plateformes multilatérales dédiées aux valeurs mobilières tokenisées. Cela reflète l’approche de l’Autorité visant à établir un cadre réglementaire cohérent, en phase avec l’évolution des structures de marché et répondant à la convergence des modèles traditionnels et numériques dans un environnement de négociation plus intégré.

Le cadre vise à établir des bases réglementaires équilibrées, combinant soutien à l’innovation, intégrité du marché et protection des investisseurs, en définissant des exigences claires en matière d’octroi de licences, de conformité, de gouvernance, de gestion des risques et de normes prudentielles, conformément aux normes internationales pertinentes et aux meilleures pratiques, notamment celles émises par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et le Groupe d’action financière (GAFI), et alignées sur le principe « même activité, même risque, même résultat réglementaire ».

Waleed Saeed Al Awadhi, Directeur général de la CMA, a déclaré : « Les actifs virtuels transforment le fonctionnement des marchés financiers, et la réglementation doit évoluer au même rythme. Ce cadre établit des bases claires et complètes pour les activités liées aux actifs virtuels aux Émirats arabes unis, permettant à l’innovation de se développer dans un environnement de confiance qui protège les investisseurs et préserve l’intégrité du marché. »

La publication de ce cadre représente une étape majeure dans le développement de l’environnement législatif et réglementaire du secteur financier, soulignant l’engagement de l’Autorité à suivre le rythme des évolutions technologiques et financières mondiales. Il offre un régime réglementaire plus avancé et flexible pour les actifs virtuels et les marchés connexes, soutenant la croissance du secteur sur des bases institutionnelles solides.

De plus, le cadre permet aux entités d’opérer dans un environnement clair, crédible et aligné sur les standards internationaux, fondé sur la transparence, l’efficacité et une supervision rigoureuse, renforçant la compétitivité de la juridiction et consolidant sa position en tant que centre financier de premier plan pour les services financiers et commerciaux tournés vers l’avenir.