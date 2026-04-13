Le Département de l’Économie de Dubaï signe un partenariat stratégique avec HSBC pour attirer les investissements mondiaux

DUBAÏ, 13 avril 2026 (WAM) – Le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET) a signé un accord stratégique avec HSBC Bank Middle East Limited afin de renforcer la coopération visant à attirer des entreprises internationales, des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés souhaitant établir ou développer leur présence dans l’émirat.

Ce partenariat soutiendra également une implication accrue auprès des acteurs mondiaux des marchés de capitaux, notamment les allocateurs institutionnels, les sociétés de capital-investissement et les multinationales cherchant à accéder aux pools de capitaux régionaux ou à établir des opérations de financement et de trésorerie à Dubaï.

L’accord associe le mandat du DET de piloter l’agenda économique de Dubaï au réseau mondial et à la connectivité internationale de HSBC, afin de positionner davantage Dubaï comme un centre privilégié pour le déploiement de capitaux, l’accès aux marchés mondiaux et le soutien à l’expansion transfrontalière au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Un axe majeur du partenariat sera de renforcer la connectivité entre l’Asie et les Émirats arabes unis, en tirant parti de la forte présence de HSBC dans les principaux centres financiers asiatiques et de son rôle de longue date dans la facilitation des échanges, des investissements et des flux de capitaux entre l’Asie et le Moyen-Orient.

L’accord établit un cadre global de collaboration pour améliorer l’écosystème commercial de Dubaï, renforcer la confiance des investisseurs mondiaux et consolider le statut de la ville en tant que centre mondial de premier plan pour le commerce, l’investissement et l’innovation. Il soutient l’Agenda économique de Dubaï, D33, qui vise à doubler la taille de l’économie de Dubaï d’ici 2033 et à consolider davantage son classement parmi les trois premières villes mondiales, notamment en augmentant les investissements directs étrangers et les investissements du secteur privé.

Hadi Badri, Directeur général de la Dubai Economic Development Corporation (DEDC), bras de développement économique du DET, a déclaré : « Alors que Dubaï continue de renforcer sa position en tant que destination privilégiée pour les entreprises et investisseurs mondiaux, ce partenariat stratégique avec HSBC représente une nouvelle avancée dans la réalisation des objectifs de l’Agenda économique de Dubaï, D33. Le partenariat renforce notre capacité à nous connecter avec les principales institutions mondiales, en s’appuyant sur la solide collaboration déjà développée avec HSBC sur les marchés internationaux clés. En alignant les capacités de facilitation des affaires du DET avec la portée mondiale de HSBC, nous créons une voie structurée pour que les entreprises et investisseurs internationaux s’installent et se développent à Dubaï, ouvrant de nouvelles opportunités dans le paysage économique diversifié de l’émirat. »

L’accord consolide une relation de travail solide entre le DET et HSBC, qui a considérablement évolué ces dernières années à travers des initiatives conjointes d’engagement international et de promotion des investissements. Depuis la collaboration initiale lancée avec HSBC lors du Sommet de la Ceinture et la Route à Hong Kong en 2023, les deux organisations ont travaillé en étroite collaboration pour connecter Dubaï aux investisseurs et entreprises mondiaux. Cela a inclus des missions conjointes de sensibilisation à travers l’Asie, des échanges avec des délégations d’entreprises de marchés clés tels que le Japon, Singapour, la Chine et Hong Kong, ainsi qu’une série de dialogues stratégiques avec la direction mondiale de HSBC et son réseau de clients pour mettre en avant les opportunités créées par l’Agenda économique de Dubaï, D33.

Mohamed Al Marzooqi, Directeur général, Émirats arabes unis, HSBC Bank Middle East, a déclaré : « Dubaï a construit l’une des économies les plus résilientes et connectées au monde, soutenue par des institutions solides, une politique tournée vers l’avenir et des partenariats mondiaux profonds. Même dans la situation actuelle de la région, les fondamentaux solides des Émirats arabes unis continuent de soutenir sa position à long terme en tant que centre de confiance pour le commerce, l’investissement et les capitaux. Grâce à notre partenariat avec le DET, nous visons à connecter les investisseurs mondiaux aux opportunités offertes par l’économie dynamique de Dubaï.

Le réseau international de HSBC, en particulier en Asie, nous positionne idéalement pour faciliter les flux d’investissement le long du corridor Asie–Moyen-Orient, qui demeure l’un des moteurs de croissance les plus importants au monde. Alors que nous célébrons 80 ans de présence aux Émirats arabes unis, nous restons engagés à soutenir les ambitions durables de Dubaï en tant que centre international de premier plan pour les affaires, la finance et l’innovation, et à aider nos clients à naviguer avec confiance dans un environnement en constante évolution. »

Le partenariat s’appuie sur la forte dynamique économique à long terme de Dubaï et la confiance soutenue des investisseurs. Le PIB de la ville a atteint environ 937 milliards d’AED en 2025, soit une croissance annuelle de 5,4 %, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) Greenfield ont bondi à 643 projets au premier semestre 2025, le nombre le plus élevé jamais enregistré au niveau mondial sur une période semestrielle depuis que FDi Markets de Financial Times Ltd suit ces données depuis 2003. Ces résultats témoignent d’un leadership visionnaire, d’un cadre réglementaire progressif et d’un écosystème d’innovation dynamique qui stimulent la transformation économique de la ville.

Dans le cadre de l’accord, le DET s’engagera auprès des clients internationaux d’entreprise, institutionnels et de gestion de patrimoine privé de HSBC Bank envisageant une entrée sur le marché ou une expansion à Dubaï, en se concentrant sur les secteurs prioritaires identifiés dans l’Agenda D33. Le DET offrira une facilitation sur mesure, des conseils en matière de licences et une orientation dans l’écosystème pour les particuliers fortunés, les family offices et les entreprises établissant des sièges régionaux ou des plateformes d’investissement. Les deux parties collaboreront également sur le partage des connaissances et le renforcement des capacités pour les équipes mondiales de HSBC, afin d’améliorer la compréhension de l’environnement réglementaire et des opportunités de Dubaï, avec des activités récentes comprenant des briefings stratégiques et la participation à des forums du DET.

L’accord de partenariat entre le DET et HSBC Bank Middle East reflète l’alignement croissant entre les opportunités économiques futures de Dubaï et l’intérêt du réseau mondial de clients de HSBC pour s’implanter, investir et se développer dans l’émirat. En alignant la facilitation gouvernementale avec le réseau mondial de clients de HSBC, le partenariat vise à accélérer les flux de capitaux, attirer des entreprises stratégiques et renforcer davantage la trajectoire à long terme de Dubaï en tant que centre mondial pour l’entreprise, la création de richesse et l’innovation.

En présence de Helal Saeed Almarri, Directeur général du Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï, et d’Abdulfattah Sharaf, Président de HSBC Bank Middle East, l’accord a été signé par Hadi Badri, Directeur général de la Dubai Economic Development Corporation (DEDC), bras de développement économique du DET, et Mohamed Al Marzooqi, Directeur général, Émirats arabes unis, HSBC Bank Middle East.