Le Conseil d’administration de la FANR examine les opérations de Barakah et approuve des accords de recherche

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) -- Le Conseil d'administration de l'Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) s'est récemment réuni pour examiner les principaux développements réglementaires et discuter des priorités stratégiques pour le secteur nucléaire et des radiations.

Les membres du Conseil ont été informés de l'état opérationnel des quatre unités de la centrale nucléaire de Barakah, y compris les calendriers prévus de rechargement du combustible et de maintenance pour chaque unité.

La FANR poursuit ses inspections régulières de la centrale afin de vérifier la conformité de l'exploitant aux exigences réglementaires et d'assurer le maintien d'une exploitation sûre et sécurisée de l'installation.

Le Conseil a également approuvé un certain nombre d'accords de recherche avec des institutions académiques de premier plan, notamment l'Université Khalifa et l'Université des Émirats arabes unis, dans le cadre du Programme de recherche réglementaire de la FANR, lancé en 2025. Les accords portent sur des domaines de recherche liés à l'exploitation sûre des centrales nucléaires, ainsi qu'à l'application de l'intelligence artificielle et des technologies avancées dans la protection contre les radiations et les opérations des installations nucléaires, entre autres sujets du secteur nucléaire et des radiations.

Ces accords reflètent l'engagement continu de la FANR à faire progresser la recherche scientifique à l'appui de son mandat réglementaire visant à protéger le public, les travailleurs et l'environnement, tout en soulignant le rôle important des partenariats académiques dans l'avancement du secteur.

En outre, le Conseil a approuvé le budget 2027 de la FANR, qui met l'accent sur le soutien aux opérations réglementaires, la promotion des initiatives stratégiques, le renforcement des capacités de la main-d'œuvre nationale et l'amélioration de la transformation numérique et de la préparation aux défis futurs afin de remplir efficacement son mandat.