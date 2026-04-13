Le Prix Zayed pour la fraternité humaine ouvre les candidatures pour l’édition 2027

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) -- La recherche des prochains lauréats du Prix Zayed pour la Fraternité Humaine a officiellement commencé, avec l’ouverture des candidatures pour la huitième édition du prix, renforçant ainsi la stature mondiale de la distinction et son impact croissant dans la promotion des valeurs de la fraternité humaine et l’hommage rendu aux individus et organisations œuvrant à bâtir des ponts de compréhension et de coexistence pacifique entre les peuples.

Ce prix humanitaire annuel récompense les personnes et organisations ayant apporté des contributions exceptionnelles à l’avancement de la fraternité humaine, à la promotion du dialogue et au renforcement de la solidarité, en accord avec les valeurs du Document historique sur la Fraternité Humaine signé à Abou Dhabi en 2019 par feu Sa Sainteté le Pape François, 266e pape de l’Église catholique, et Son Éminence Ahmed Al-Tayeb, Grand Imam d’Al-Azhar.

Nommé en l’honneur de feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis, le prix reflète l’héritage moral de Cheikh Zayed, son humanisme, son respect pour autrui et son aide envers tous, indépendamment de la religion, du genre, de la race ou de la nationalité.

Le Secrétaire général du Prix Zayed pour la Fraternité Humaine, le Juge Mohamed Abdelsalam, a déclaré : « L’ouverture des candidatures pour la huitième édition de ce prix mondial indépendant reflète la continuité de sa mission visant à mettre en lumière et à honorer les efforts humanitaires pionniers qui servent l’humanité et font progresser les valeurs de la fraternité humaine à travers le monde. »

Il a ajouté que le prix « continue de soutenir des initiatives à fort impact qui traduisent les principes du Document historique sur la Fraternité Humaine en programmes concrets créant un impact durable dans les communautés du monde entier. Nous attendons avec impatience de recevoir cette année de nouvelles candidatures d’individus et d’entités apportant des contributions significatives à l’avancement des valeurs de la fraternité humaine à l’échelle mondiale. »

Le prix annuel, qui comprend une récompense financière d’un million de dollars américains, a été créé à la suite de la rencontre historique à Abou Dhabi en 2019 entre Son Éminence Ahmed Al-Tayeb et feu Sa Sainteté le Pape François, au cours de laquelle les deux éminents chefs religieux ont signé le Document sur la Fraternité Humaine, une déclaration charnière de l’histoire moderne.

Depuis 2019, le prix a distingué 20 lauréats issus de 20 pays pour leurs contributions dans divers domaines humanitaires, notamment la santé, l’éducation, la durabilité, le soutien aux réfugiés, le développement communautaire, l’aide alimentaire et l’autonomisation des jeunes et des femmes, entre autres.

Les candidatures peuvent être soumises via le site officiel du Prix Zayed pour la Fraternité Humaine - https://zayedaward.org - jusqu’au 1er octobre 2026.