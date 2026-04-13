La capacité mondiale d’énergie renouvelable continue de croître à un rythme record, avec 692 GW ajoutés en 2025, selon l’IRENA

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) – Le déploiement stratégique des énergies renouvelables a renforcé la résilience face à la crise énergétique actuelle dans de nombreux pays, selon un nouvel avis politique de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Ce document, destiné aux décideurs politiques confrontés à la perturbation des marchés internationaux de l’énergie, propose une série de mesures immédiates et à plus long terme pour protéger les pays et les communautés des pires effets de la crise et orienter leur reprise économique vers une plus grande sécurité et résilience énergétiques.

Selon cette nouvelle note, les énergies renouvelables réduisent déjà la dépendance aux importations de combustibles fossiles dans plusieurs pays, de l’Espagne et du Portugal en Europe à la Chine, l’Inde et le Pakistan en Asie. À l’échelle mondiale, la capacité de production d’électricité renouvelable continue de croître à un rythme record, avec 692 GW ajoutés en 2025.

De plus, la baisse des coûts a transformé l’économie de la production d’électricité. Plus de 85 % des nouvelles installations renouvelables sont désormais moins chères que les alternatives à base de combustibles fossiles. Depuis 2010, le coût du solaire a chuté de 87 %, celui de l’éolien terrestre de 55 % et celui du stockage par batterie de 93 %.

Par ailleurs, les énergies renouvelables « pilotables », qui associent éolien ou solaire à un stockage par batterie, fournissent une électricité 24h/24 à des coûts inférieurs à la plupart des alternatives à base de combustibles fossiles.

« La crise actuelle démontre clairement l’importance stratégique des énergies renouvelables en tant qu’impératif de sécurité nationale », a commenté Francesco La Camera, Directeur général de l’IRENA. « Il existe une opportunité de donner la priorité à des actions qui renforcent la stabilité énergétique à long terme. Les gouvernements doivent de toute urgence envisager des interventions ciblées pour orienter les investissements et les réponses d’urgence vers l’accélération du déploiement des énergies renouvelables et l’électrification des processus et secteurs consommateurs d’énergie. »

Le conflit en cours au Moyen-Orient rappelle la faiblesse structurelle inhérente et la vulnérabilité des systèmes énergétiques nationaux qui restent dépendants des combustibles fossiles, ainsi que des marchés où les coûts du pétrole et du gaz influencent fortement les prix de l’électricité.

Les conséquences dépasseront les marchés et chaînes d’approvisionnement énergétiques pour affecter l’ensemble des économies, influençant simultanément l’inflation et l’activité économique, avec des effets les plus marqués pour les communautés les plus vulnérables à travers le monde.

Francesco La Camera a ajouté : « Les exemples nationaux présentés dans l’avis de l’IRENA confirment la résilience des énergies renouvelables. Ils montrent le rôle croissant que les renouvelables peuvent jouer dans le renforcement de la résilience et de la sécurité des systèmes énergétiques, la réduction de l’exposition à la volatilité des prix des combustibles fossiles et le soutien à la stabilité économique à long terme. »

La note conseille aux décideurs politiques de :

Faciliter le déploiement des énergies renouvelables décentralisées, en s’appuyant sur des partenariats intersectoriels pour mobiliser des réponses rapides ; fournir un soutien financier et logistique pour accélérer le développement.

Utiliser des campagnes d’information publique et des obligations pour réduire la demande énergétique.

Accélérer l’adoption des tarifs selon l’heure d’utilisation afin de permettre aux consommateurs de déplacer leur consommation d’électricité vers les périodes où l’offre renouvelable sur les réseaux est élevée et les prix bas.

Mettre en œuvre des mesures fiscales telles que subventions, aides ou crédits d’impôt pour soutenir l’électrification.

Accélérer les mini-réseaux hybrides solaire PV–batterie dans les zones hors réseau et les régions isolées à réseau faible.

Accélérer l’électrification des deux/trois-roues dans les économies émergentes ; encourager l’électrification des transports publics par un soutien financier et fiscal ; promouvoir le covoiturage lorsque cela est approprié.

Les actions à moyen terme se concentrent sur l’accélération du déploiement des renouvelables tout en renforçant la résilience et les conditions d’investissement. Elles incluent l’accélération des projets renouvelables et de réseaux, la protection des financements et l’adaptation des politiques à l’inflation et aux pressions sur les chaînes d’approvisionnement. L’expansion du stockage par batterie, les mesures côté demande et l’amélioration des réseaux renforceront la flexibilité et permettront d’intégrer davantage de solaire et d’éolien.

Les incitations devraient soutenir le chauffage, l’électrification, les infrastructures pour véhicules électriques et le carburant d’aviation durable.

À long terme, des cadres politiques clairs sont nécessaires pour attirer les investissements, intégrer l’électrification dans la planification nationale et renforcer les chaînes d’approvisionnement locales. Faciliter les projets hybrides, soutenir l’électrification industrielle, développer les mini-réseaux et lier le soutien aux combustibles fossiles à l’atteinte des objectifs renouvelables seront essentiels.