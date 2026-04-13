Le rapport annuel 2025 du Réseau mondial des académies d’INTERPOL met en lumière la contribution de l’Académie Rabdan en tant que partenaire de formation

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) -- Le Rapport Annuel 2025 du Réseau Mondial de l’Académie INTERPOL documente officiellement les contributions de Rabdan Academy en tant que partenaire officiel de formation, soulignant son rôle croissant au sein d’un réseau international prestigieux d’institutions d’enseignement de premier plan dans le domaine de l’application de la loi.

James Anthony Morse, Président de Rabdan Academy, a déclaré : « La documentation des contributions de Rabdan Academy dans le Rapport Annuel du Réseau Mondial de l’Académie INTERPOL reflète la profondeur et la maturité de notre partenariat stratégique. Elle souligne notre engagement commun à faire progresser le développement du leadership au niveau exécutif et à renforcer les compétences professionnelles au sein de la communauté mondiale des forces de l’ordre. »

Il a ajouté : « Nous sommes impatients d’élargir davantage notre collaboration avec INTERPOL à travers des initiatives de formation conjointes, des recherches appliquées et des échanges académiques, de manière à renforcer la résilience institutionnelle et à soutenir le développement d’un leadership sécuritaire tourné vers l’avenir, capable de relever des défis mondiaux complexes et en constante évolution. »

Dans le cadre de cette collaboration, 24 étudiants de Rabdan Academy et deux membres du corps professoral de Rabdan ont achevé avec succès des programmes de formation spécialisés dispensés par le Réseau Mondial de l’Académie INTERPOL en décembre 2025, reflétant l’intégration de l’enseignement académique et de la formation pratique dans un cadre international avancé.

Les programmes suivis couvraient des domaines avancés tels que la lutte contre le cyberterrorisme, l’enquête sur la cybercriminalité et la criminalistique numérique, la protection du patrimoine culturel, ainsi que la criminalité environnementale et la sécurité climatique, renforçant la préparation des professionnels nationaux à faire face à l’évolution des défis sécuritaires.

De plus, quatre experts internationaux du Réseau Mondial de l’Académie INTERPOL ont agi en tant qu’examinateurs externes pour le programme de Master en Leadership Policière et Sécurité, représentant des experts du Réseau Mondial de l’Académie INTERPOL originaires de Suède, de Colombie, d’Inde et d’Argentine, renforçant ainsi la dimension internationale des programmes de l’académie.

Des membres du corps professoral de Rabdan ont également servi en tant que conseillers académiques et examinateurs de projets de fin d’études dans le Programme de Leadership Exécutif INTERPOL, reflétant la confiance internationale dans l’expertise de l’académie et son rôle dans le développement du leadership exécutif dans les forces de l’ordre.

En outre, des conférences invitées et des activités académiques conjointes ont été organisées entre Rabdan Academy et INTERPOL au cours de l’année 2025, contribuant à l’échange de connaissances et au renforcement des capacités institutionnelles.

Cette reconnaissance reflète l’évolution du partenariat, passé d’un accord formel à des contributions académiques et exécutives tangibles qui soutiennent le développement du leadership supérieur des forces de l’ordre à l’échelle mondiale.

L’inclusion des contributions de Rabdan Academy dans une publication officielle d’INTERPOL représente une étape importante dans l’engagement international de l’académie, renforçant sa position au sein de l’écosystème mondial de l’éducation à la sécurité, couvrant la sûreté, la sécurité, la défense, la préparation aux situations d’urgence et la gestion de crise.

Cette étape s’appuie sur le partenariat stratégique établi entre Rabdan Academy et le Secrétariat Général d’INTERPOL en février 2025, qui a jeté les bases de la coopération en matière de recherche, de formation et d’échange de connaissances. Depuis lors, la collaboration s’est développée en un engagement durable et impactant dans le cadre du Réseau Mondial de l’Académie.