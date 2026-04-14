Le Club de la Presse de Dubaï lance des dialogues pour renforcer la stabilité régionale et médiatique

DUBAÏ, 14 avril 2026 (WAM) -- Le Club de la Presse de Dubaï (DPC) a organisé lundi la première session d'une série de dialogues réunissant des personnalités politiques, des dirigeants des médias, des rédacteurs en chef, des écrivains, des universitaires et des créateurs de contenu des Émirats arabes unis et du monde arabe afin de discuter de l'évolution du paysage politique, sécuritaire et économique, ainsi que de son impact sur le développement du Golfe et la stabilité régionale et internationale.

Mona Ghanem Al Marri, Vice-Présidente et Directrice Générale du Conseil des Médias de Dubaï et Présidente du Club de la Presse de Dubaï, a déclaré que cette initiative reflète le rôle du Club en tant que plateforme de dialogue constructif visant à sensibiliser le public à un moment crucial de l'histoire de la région.

Elle a salué la résilience démontrée par les citoyens et résidents des Émirats arabes unis, affirmant qu'elle reflète l'unité et la cohésion de la société émiratie ainsi que son alignement derrière la direction du pays. Elle a également décrit la réponse des Émirats arabes unis à l'agression comme un exemple fort de gestion de crise calme et efficace, marquée par la sagesse, la maîtrise de soi et l'équilibre en période d'incertitude et de confusion.

Elle a ajouté que ces sessions visent à fournir des perspectives claires et éclairées sur les développements régionaux rapides à travers des discussions sérieuses fondées sur des preuves et des analyses, dans le but de comprendre ce que la phase actuelle peut réserver à la région et au monde.

Elle a précisé que l'organisation de ces dialogues reflète l'engagement du Club de la Presse de Dubaï à suivre l'évolution des événements clés et à offrir des points de vue informés sur leur impact potentiel à court et à long terme.

Parmi les principaux intervenants figurent le Dr Ali Rashid Al Nuaimi, Président de la Commission des Affaires de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires Étrangères au Conseil National Fédéral ; le Dr Mohammed Hamad Al-Kuwaiti, Président du Conseil de la Cybersécurité des Émirats arabes unis ; et le Dr Sultan Mohammed Al Nuaimi, Directeur Général du Centre des Émirats pour les Études et la Recherche Stratégiques, entre autres.

La première session, qui s'est tenue aujourd'hui au siège du Club de la Presse de Dubaï en présence de dirigeants des médias, d'écrivains et de créateurs de contenu, a accueilli l'écrivain et analyste politique émirati Mohammed Al Hammadi, qui a déclaré que les Émirats arabes unis poursuivent constamment une approche axée sur le renforcement de la stabilité.

Il a souligné que les Émirats arabes unis, sous la direction visionnaire du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et selon les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, continuent de promouvoir un modèle distinctif qui reflète l'engagement ferme du pays envers les principes de paix, de stabilité et de développement durable.

Lors de la session intitulée « Gestion de la réputation et récit national » et animée par Noufar Ramoul, Al Hammadi a insisté sur l'importance de construire un récit médiatique intégré et multilingue, capable de contrer la désinformation et de transmettre avec précision le message des Émirats arabes unis au monde.

Maryam Al Mulla, Directrice du Club de la Presse de Dubaï, a déclaré que le solide réseau du Club à travers les cercles politiques, médiatiques et intellectuels du monde arabe contribue à fournir des perspectives éclairées qui soutiennent la sensibilisation du public et encouragent une compréhension fondée sur les faits, permettant ainsi aux communautés de mieux relever les défis et de les transformer en opportunités de croissance. Elle a ajouté que les médias jouent un rôle essentiel dans la formation de la conscience et l'orientation de l'opinion publique vers la coopération et le progrès constructif. Elle a souligné que ces sessions visent à mettre en avant l'importance d'une presse responsable pour soutenir le développement, renforcer la stabilité et consolider le rôle de Dubaï en tant que centre de dialogue et d'idées.