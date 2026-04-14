Abdullah bin Zayed examine les développements régionaux lors d’entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a examiné les développements régionaux lors d’entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays frères et amis, à la suite des attaques de missiles iraniennes non provoquées et qualifiées de terroristes visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Son Altesse Cheikh Abdullah s’est entretenu avec Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères du Koweït ; Tom Berendsen, ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ; et Dr Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères de la République de Singapour.

Son Altesse Cheikh Abdullah a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux ministres pour la solidarité de leurs pays avec les Émirats arabes unis, confirmant que tous les résidents et visiteurs du pays sont en sécurité.

Les entretiens ont porté sur les développements en cours, notamment à la suite de l’annonce par le président américain Donald Trump d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran.

Les appels ont également souligné la nécessité d’une action internationale unifiée afin d’instaurer une paix durable dans la région et de renforcer les fondements de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et mondial.