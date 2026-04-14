Les Douanes d'Abou Dhabi et CERT s'allient pour renforcer l'innovation en intelligence artificielle

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) -- Les Douanes d'Abou Dhabi et le Centre d’Excellence pour la Recherche Appliquée et la Formation (CERT) ont signé un protocole d’accord visant à renforcer la recherche et le développement dans des projets innovants basés sur l’intelligence artificielle, à développer les compétences nationales et à valoriser les talents dans des domaines tournés vers l’avenir, conformément à la Stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle 2031.

Le protocole d’accord a été signé au nom des Douanes d’Abou Dhabi par Mubarak Matar Al Mansoori, Directeur exécutif du secteur des opérations, et au nom du CERT par Khalid Alhammadi, Directeur général du Centre.

Le mémorandum repose sur le renforcement des domaines de coopération mutuelle et l’échange d’expertise. Il englobe également la mise en œuvre de projets destinés à soutenir la recherche scientifique et le développement dans les spécialisations douanières et les domaines liés à l’intelligence artificielle, ainsi que la préparation d’études, de recherches, de projets et de laboratoires d’innovation.

De plus, il couvre la prospective et l’élaboration de scénarios anticipatifs, de manière à contribuer à renforcer la trajectoire de croissance économique du pays et à consolider davantage la position des Émirats arabes unis en tant que centre régional de l’innovation et des technologies avancées.

Le protocole d’accord prévoit également l’établissement d’un cadre global pour la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle et d’initiatives de développement des compétences, en plus de l’organisation d’événements, d’ateliers et de programmes conjoints. Cela contribuera à cultiver un écosystème d’innovation avancé soutenant les efforts des Douanes d’Abou Dhabi pour déployer les technologies les plus récentes et des solutions pionnières.

Al Mansoori a déclaré que ce mémorandum représente une étape stratégique importante dans les priorités des Douanes d’Abou Dhabi pour renforcer l’innovation dans le secteur douanier, accélérer l’adoption des technologies intelligentes et élever les compétences nationales en intelligence artificielle dans un environnement de travail avancé et innovant.

Il a souligné que cette coopération renforcera les capacités institutionnelles pour faciliter les flux commerciaux et fournir des services douaniers intelligents et durables, soutenant ainsi la trajectoire de croissance économique globale et s’alignant sur l’ambition du gouvernement d’Abou Dhabi de devenir, d’ici 2027, le premier gouvernement entièrement natif de l’IA au monde pour l’ensemble de ses services numériques.

Alhammadi a indiqué que ce partenariat représente une étape stratégique majeure, contribuant à accélérer la transformation des résultats de la recherche en solutions pratiques à fort impact. Il a ajouté : « En nous appuyant sur l’expertise du CERT en recherche appliquée et en développement des compétences, et conformément aux meilleures pratiques mondiales, aux normes internationales et aux accréditations reconnues, nous soutenons les entités dans l’adoption d’applications innovantes qui améliorent l’efficacité opérationnelle et suivent l’évolution des technologies. Nous continuons également à jouer un rôle clé dans l’autonomisation des entités gouvernementales, soutenant l’ambition d’Abou Dhabi de figurer parmi les gouvernements leaders mondiaux dans le domaine de l’intelligence artificielle. »