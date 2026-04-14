La cinquième saison de la DP World ILT20 débutera le 22 novembre 2026 à Dubaï

DUBAÏ, 14 avril 2026 (WAM) – La cinquième saison de la plus grande ligue de cricket du Golfe – et la deuxième ligue T20 la plus regardée au monde – la DP World International League T20 débutera le 22 novembre 2026.

Le tournoi, qui réunit six équipes et comprend 34 matchs, se conclura par la finale de la saison 5 le 20 décembre au stade international de Dubaï.

La ligue avait été déplacée à une fenêtre de décembre lors de la saison 4, après trois premières éditions disputées entre janvier et février. La quatrième saison a enregistré un grand succès, avec une hausse des audiences et du nombre des spectateurs.

La finale de la saison 4, disputée le 4 janvier 2026 devant un stade comble, a vu les Desert Vipers remporter leur premier titre après une victoire de 46 points contre MI Emirates.

Le directeur général de DP World ILT20, David White, a déclaré : « Nous sommes heureux de confirmer le calendrier de la saison 5 de la DP World International League T20. Le plus grand événement de cricket de la région du Golfe se déroulera du dimanche 22 novembre au dimanche 20 décembre 2026. Nous sommes ravis du succès de la saison 4, marqué par des audiences élevées, un fort intérêt du public et la participation de grandes stars du T20, témoignant de la progression de la qualité de la ligue. »

Il a ajouté : « La DP World ILT20 continue de progresser rapidement, et nos partenariats stratégiques avec la Fédération de cricket d’Arabie saoudite et Kuwait Cricket ont déjà un impact significatif. Ces collaborations seront renforcées cette année à travers des tournois de développement organisés dans les deux pays avant la saison 5. »

Il a également indiqué que la vente aux enchères des joueurs de la saison 4 a été un succès, et que la préparation de l’édition 2026 est en cours, avec plusieurs annonces et initiatives prévues dans les prochains jours.

La saison 4 a réuni plusieurs stars majeures du T20, notamment Sam Curran (Desert Vipers), élu joueur du tournoi et meilleur batteur ; Waqar Salamkheil (MI Emirates), meilleur lanceur ; et Muhammad Waseem, meilleur joueur des Émirats arabes unis.

Les équipes comprenaient également de nombreux joueurs de renom, dont Andre Russell, Dinesh Karthik, Jason Holder, Kieron Pollard, Moeen Ali, Mohammad Nabi, Nicholas Pooran, Phil Salt, Shakib Al Hasan, Sunil Narine et Tim Southee.