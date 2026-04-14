L’ADEK lance l’initiative « Midad » pour ouvrir une nouvelle voie accessible vers l’enseignement

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) – Le Département de l’éducation et de la connaissance d’Abou Dhabi (ADEK) a lancé « Midad », un programme de formation flexible de niveau débutant visant à doter les participants des compétences nécessaires pour intégrer le milieu de l’enseignement.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de l’ADEK pour améliorer la qualité et les standards de l’éducation dans les écoles privées et publiques sous contrat à Abou Dhabi, en élargissant et en diversifiant le vivier d’enseignants.

« Midad » offre une voie d’accès accessible à l’enseignement, débutant par un bootcamp de quatre semaines proposé selon un modèle flexible et à rythme personnalisé.

Ouvert aux ressortissants des Émirats arabes unis et aux résidents de longue durée, le programme permet à des profils variés, dotés d’une solide compréhension des valeurs des Émirats, d’apporter des perspectives concrètes aux environnements d’apprentissage et de contribuer à former les générations futures. Il s’adresse également aux parents souhaitant jouer un rôle plus actif dans le parcours éducatif de leurs enfants.

Au cours de ce bootcamp, les participants seront initiés aux principes fondamentaux de l’enseignement efficace, notamment la gestion de classe, les méthodologies pédagogiques, la prise en compte de la diversité des besoins des élèves, l’intégration des technologies et de l’intelligence artificielle dans l’apprentissage, ainsi que le renforcement de l’identité nationale et des valeurs des Émirats.

À l’issue de la formation, les participants pourront mettre en pratique leurs compétences dans des postes d’enseignement à temps partiel, tout en poursuivant d’autres parcours et en obtenant des qualifications supplémentaires.

Les participants les plus performants seront également invités à postuler à la cohorte 2 du programme « Kon Moallim », programme phare de l’ADEK offrant un diplôme de troisième cycle en éducation entièrement financé.