AD Ports Group signe un accord stratégique pour développer le port de Constanța en Roumanie

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) -- AD Ports Group a signé un accord-cadre avec la National Company Maritime Ports Administration SA, l’administrateur du port de Constanța en Roumanie, afin d’explorer des opportunités d’investissement stratégique et de développement dans le plus grand port de la mer Noire.

Cet accord établit une plateforme de collaboration dans des domaines d’intérêt commun, notamment le développement portuaire sur des sites vierges et existants, le déploiement de solutions numériques avancées, ainsi que la promotion d’initiatives axées sur la durabilité, centrées sur l’adoption des énergies renouvelables, la gestion efficace des déchets et la réduction des émissions, renforçant ainsi la résilience à long terme et une croissance responsable.

Le Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Directeur Général et PDG du Groupe AD Ports, a déclaré : « Cet accord offre un cadre de dialogue et de coopération avec le port de Constanța, l’un des pôles maritimes les plus stratégiques de la région de la mer Noire. Guidés par la vision de notre sage direction aux Émirats arabes unis, nous sommes impatients d’explorer des opportunités qui renforceront davantage la présence du Groupe le long du Corridor Central, tout en soutenant nos partenaires roumains dans la stimulation d’une croissance économique durable grâce à une connectivité et un commerce accrus. »

Situé à l’extrémité orientale de l’Europe, le port de Constanța est une porte commerciale majeure sur la mer Noire et l’un des plus grands ports d’Europe. En 2025, il a traité 88 millions de tonnes de marchandises liquides, sèches et générales, ainsi qu’environ 1 million de conteneurs EVP.

Positionné à l’embouchure du canal Danube–mer Noire, le port offre un lien maritime vital entre les routes maritimes de la mer Noire et les voies navigables intérieures desservant l’Europe de l’Est et centrale. En tant que hub multimodal entièrement intégré, reliant les réseaux maritime, ferroviaire, routier et fluvial, Constanța joue un rôle clé dans la facilitation des flux commerciaux régionaux et internationaux, y compris des volumes importants de produits agricoles tels que les céréales provenant d’Europe de l’Est et d’Asie centrale.

Au cours des quatre dernières années, AD Ports Group a réalisé des investissements stratégiques en Asie centrale et au Pakistan pour contribuer à la réactivation du Corridor Central, une route commerciale viable et à faible impact reliant la Chine et l’Europe le long de l’historique Route de la Soie.

En 2025, le Groupe a lancé la coentreprise logistique Gulf Link avec KTZ Express, l’unité de fret des Chemins de fer du Kazakhstan ; inauguré un hub logistique intermodal à Tbilissi, en Géorgie ; et s’est associé à SEMURG Invest LLP pour développer un terminal céréalier au port de Kuryk, au Kazakhstan, sur la mer Caspienne.

Depuis 2022, à travers des coentreprises avec les compagnies nationales pétrolière et maritime du Kazakhstan, KMG et KTMF, le Groupe a déployé des navires-citernes pour transporter le pétrole kazakh à travers la mer Caspienne vers l’Azerbaïdjan, se connectant ainsi aux réseaux d’oléoducs occidentaux.

En décembre 2025, il a encore élargi sa présence régionale en s’associant avec Avesto Group au Tadjikistan pour établir une coentreprise intégrée de logistique et de transit de fret.