Umm Al Qaiwain approuve 241 terrains résidentiels pour citoyens sous directives du Souverain

UMM AL QAIWAIN, 14 avril 2026 (WAM) -- Sous la direction de Son Altesse Cheikh Saud bin Rashid Al Mu'alla, Membre du Conseil suprême et Souverain d'Umm Al Qaiwain, 241 parcelles de terrain résidentiel ont été approuvées pour les citoyens éligibles dans le cadre d’initiatives gouvernementales visant à garantir un niveau de vie décent et à renforcer la stabilité familiale.

Cette démarche reflète l’engagement de Son Altesse Cheikh Saud à répondre aux besoins des citoyens de l’émirat et à améliorer leur qualité de vie, conformément à la vision plus large des Émirats arabes unis de promouvoir le bien-être social et la prospérité.

Les autorités compétentes ont confirmé que le processus de distribution sera mené conformément aux procédures établies afin d’assurer la transparence et l’équité, tout en précisant que d’autres initiatives et projets de logement seront annoncés lors de la prochaine phase.