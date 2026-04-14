Le Musée national Zayed lance un programme de dialogue culturel itinérant à travers les Émirats

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) – Le Musée national Zayed, musée national des Émirats arabes unis, étend ses galeries, collections et récits au-delà de ses murs à travers un programme de sensibilisation intitulé « Du musée à la communauté : un dialogue culturel vivant à travers les Émirats ».

À travers une série de sessions de dialogue public, le programme rapproche le public d’experts culturels qui partagent des récits au sein des communautés, mettant en lumière les expériences, connaissances et découvertes ayant contribué à façonner l’histoire nationale et à enrichir les collections du musée.

Les sessions mettent en avant les découvertes archéologiques et leur place dans le récit national, illustrant la manière dont la recherche scientifique et l’interprétation muséale se complètent pour offrir une compréhension approfondie de l’histoire, des paysages et de l’identité culturelle des Émirats arabes unis.

Nassra Al Buainain, directrice du département de l’apprentissage et de l’engagement du public au Musée national Zayed, a déclaré : « ‘Du musée à la communauté’ prolonge notre conviction que l’histoire du musée n’est pas complète sans les citoyens. Nous ne faisons pas de conférences, nous suscitons des questions, encourageons le dialogue et mettons en relation découvertes archéologiques, expériences vécues et savoirs culturels. »

Elle a ajouté : « Chaque communauté que nous visitons détient une part de cette histoire nationale, et ce programme reflète notre engagement à leur permettre de s’y reconnaître. L’engagement communautaire est au cœur de toutes nos actions. »

Le programme a été lancé à Dubaï avec une première session organisée le 9 avril au musée Al Shindagha, le plus grand musée du patrimoine des Émirats et un site culturel majeur relevant de Dubai Culture, réunissant le public autour du patrimoine maritime du pays et des traditions des communautés côtières à travers des échanges et des performances traditionnelles.

Le programme fera son retour à Dubaï le 19 avril à Alserkal Avenue, avec des sessions consacrées au rôle de l’art, des symboles et de la culture matérielle dans la formation de l’identité régionale, ainsi que des ateliers interactifs destinés aux jeunes.

Il se poursuivra ensuite au Majlis Ameen Al Shurafa à Ajman le 29 avril, au musée d’Al Ain le 18 mai et à la Maison de la Sagesse à Charjah le 21 mai, avant de s’étendre aux autres Émirats jusqu’en juin 2026.