Le forum « Sharjah Cyber Shield » met en avant la stratégie de cybersécurité de l’émirat

CHARJAH, 14 avril 2026 (WAM) -- Le Centre de cybersécurité de Charjah (SCSC), affilié au Département numérique de Charjah, a organisé le forum « Sharjah Cyber Shield », réunissant des hauts responsables gouvernementaux ainsi que des experts en cybersécurité, en technologies de l'information et en planification stratégique.

Le forum a servi de plateforme stratégique pour harmoniser les perspectives et échanger des expertises entre les entités gouvernementales et les partenaires spécialisés, tout en mettant en lumière les dernières tendances mondiales et les meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Les discussions ont souligné que la cybersécurité constitue un pilier fondamental pour une transformation numérique réussie et la durabilité des services gouvernementaux, ainsi qu’un facteur clé pour la protection de l’infrastructure numérique de l’émirat et le renforcement de la fiabilité de ses systèmes et services, consolidant ainsi la confiance du public dans l’environnement numérique du gouvernement.

Les sessions ont abordé le rôle du SCSC dans la protection de l’infrastructure numérique de l’émirat et ont présenté un aperçu de la stratégie de cybersécurité de l’Émirat de Charjah, du Centre des opérations de cybersécurité, ainsi que des axes prioritaires tels que la conformité et la gouvernance, la résilience cybernétique et les médias numériques.

Le forum s’est conclu par la reconnaissance, par le SCSC, de plusieurs entités et partenaires pour leurs contributions à l’avancement de la cybersécurité et leur rôle actif dans la promotion d’un environnement numérique sûr et durable.

L’Ingénieur Abdelnasir Obaid Bukhatir, Directeur du Centre de cybersécurité de Charjah, a souligné que la cybersécurité n’est plus simplement une fonction technique de soutien, mais un pilier stratégique essentiel pour assurer la continuité des activités, la pérennité des services gouvernementaux et la préservation des acquis nationaux et du développement à l’ère numérique.

Il a ajouté : « Au SCSC, nous développons un modèle institutionnel intégré fondé sur la gouvernance intelligente, la résilience cybernétique, la préparation et l’état de veille, ainsi qu’une intégration fluide entre les entités gouvernementales. Nous passons d’une approche réactive à un modèle proactif capable d’anticiper les risques et de les atténuer avant leur apparition, renforçant ainsi la résilience du gouvernement numérique et sa préparation pour l’avenir. »

Il a noté que le forum reflète l’orientation de Charjah vers la construction d’un modèle régional de cybersécurité de premier plan, basé sur des efforts gouvernementaux unifiés, l’échange de connaissances et l’adoption de solutions et technologies mondiales avancées. Cela contribue à renforcer la compétitivité de l’émirat et à consolider sa position en tant qu’environnement numérique sûr, fiable et axé sur l’innovation.