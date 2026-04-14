L’Autorité Zayed lance le centre Mawj pour renforcer l’intervention précoce auprès des enfants

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) – L’Autorité Zayed pour les personnes handicapées a lancé le projet « Mawj – Centre d’intervention précoce », accompagné de la signature d’un accord stratégique tripartite avec l’Académie nationale pour le développement de l’enfance et Royal NMC Istiko Ltd., visant à développer un modèle intégré combinant soins de santé, rééducation et soutien familial.

Cet accord établit le cadre institutionnel du centre « Mawj », renforçant la coordination entre les secteurs sanitaire et social afin de fournir des services de haute qualité et à impact durable pour les enfants et leurs familles.

Le projet propose des services intégrés de dépistage, de diagnostic et d’intervention précoce pour les enfants de 0 à 8 ans, incluant rééducation, accompagnement psychologique et conseil familial, au sein d’un système unifié facilitant l’accès aux services et le suivi du développement.

Il comprend également des programmes de formation spécialisés et des initiatives de sensibilisation axées sur le renforcement des compétences parentales, la détection précoce et l’intervention efficace.

La mise en œuvre du projet est pilotée par l’Autorité Zayed, tandis que Royal NMC Istiko Ltd. est chargé des services médicaux et opérationnels, et que l’Académie nationale soutient les politiques, la qualité et la formation.

Les responsables ont souligné que cette initiative constitue une avancée qualitative dans le développement des services d’intervention précoce, en plaçant les familles au cœur du dispositif, conformément aux orientations stratégiques d’Abou Dhabi axées sur la prévention, l’inclusion et l’amélioration de la qualité de vie.

Le projet « Mawj » renforce ainsi la position d’Abou Dhabi en tant que modèle de référence dans le développement de systèmes intégrés d’intervention précoce fondés sur la coopération institutionnelle et l’innovation.