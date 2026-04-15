L’Université de Charjah célèbre la remise de diplômes des participants au programme d’éducation médicale

CHARJAH, 15 avril 2026 (WAM) – L’Université de Charjah (UOS) a célébré la remise de diplômes d’une cohorte de participants au Diplôme professionnel en leadership en éducation médicale. Ce programme, organisé par le Centre d’éducation médicale de l’université au profit de la Corporation des services ambulanciers de Dubaï, vise à développer les compétences des paramédicaux, à renforcer leurs capacités de leadership et à améliorer la qualité des services médicaux d’urgence.

Dans son allocution de bienvenue, le professeur Dr Essam El-Din Ajami, directeur de l’Université de Charjah, a indiqué que cette cérémonie illustre un modèle concret de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur et le secteur de la santé, reflétant un engagement commun à développer des compétences nationales dans le domaine des soins intégrés. Il a souligné que l’enseignement supérieur remplit pleinement sa mission lorsqu’il produit un impact tangible sur la société, ajoutant que la coopération avec la Corporation des services ambulanciers de Dubaï repose sur une évaluation réelle des besoins du secteur en professionnels qualifiés tant sur le plan académique que pratique.

Dr Essam a exprimé sa gratitude à Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vice-gouverneur de Charjah et président de l’Université de Charjah, pour son soutien constant, qui permet à l’université de concrétiser sa vision à travers ses programmes et initiatives nationales.

Pour sa part, Meshal Abdulkarim Julfar, directeur exécutif de la Corporation des services ambulanciers de Dubaï, a exprimé sa fierté quant au partenariat fructueux avec l’Université de Charjah, qu’il a qualifié de modèle national de référence pour l’intégration entre savoir académique et expérience pratique.

Dr Mohammed Hassan Taha, directeur du Centre d’éducation médicale de l’université et coordinateur du programme, a indiqué que ce diplôme s’inscrit dans les orientations stratégiques du centre. Il a précisé que le programme a été conçu sur la base d’une analyse approfondie des besoins de formation, garantissant des résultats en adéquation avec les réalités du terrain et les exigences du secteur des services médicaux d’urgence.

Manal Khamis Al Ali, représentante des diplômés, a affirmé que ce programme ne constitue pas seulement une étape académique, mais une expérience complète ayant permis de renforcer leurs compétences et leur préparation à un travail de terrain efficace et confiant.