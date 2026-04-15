La Dre Nuha Al Zaabi remporte le Prix de l’OMS pour la recherche sur la trisomie 21

CHARJAH, 15 avril 2026 (WAM) -- Les Services de Santé des Émirats ont annoncé que la Dre Nuha Al Zaabi, consultante en maladies génétiques, métaboliques et pédiatriques à l’Hôpital de Fujaïrah, a remporté le Prix de la Recherche sur la Trisomie 21 – Prix de l’État du Koweït dans la Région de la Méditerranée orientale, décerné par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au développement de la recherche scientifique et des services de santé fournis aux personnes atteintes de trisomie 21 et à leurs familles, ainsi que pour son rôle dans le renforcement d’un système de soins intégré pour ce groupe au niveau régional.

Dr Essam Al Zarooni, directeur exécutif du secteur des services cliniques des Services de Santé des Émirats, a affirmé que cette reconnaissance internationale reflète la position scientifique distinguée des professionnels de santé travaillant au sein des établissements de la corporation, et met en lumière son engagement à faire progresser la recherche et l’innovation dans les domaines de santé prioritaires, contribuant ainsi au développement de modèles de soins spécialisés fondés sur les meilleures pratiques internationales.

Al Zarooni a ajouté que la Corporation des Services de Santé des Émirats accorde une grande importance au développement d’un système intégré de soins génétiques et au soutien des efforts de recherche qui contribuent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, conformément aux aspirations nationales visant à bâtir une société plus saine avec une meilleure qualité de vie, et à renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que centre régional d’excellence en recherche médicale et disciplines spécialisées.

Pour sa part, la Dre Nuha Al Zaabi a exprimé sa fierté de recevoir ce prix, qui représente une reconnaissance internationale des efforts de recherche et cliniques dans le domaine de la trisomie 21, soulignant que cette réussite reflète le travail intégré entre les équipes médicales et les partenaires communautaires pour soutenir ce groupe.

Elle a ajouté que des services spécialisés sont en cours de développement pour répondre aux besoins de santé et sociaux des personnes atteintes de trisomie 21 et de leurs familles, à travers des programmes de diagnostic précoce et d’intervention fondés sur des preuves, le renforcement des capacités des prestataires de soins, et le soutien aux initiatives communautaires qui contribuent à l’autonomisation de ce groupe et à l’amélioration de leur qualité de vie.

Cette réussite reflète l’engagement des Services de Santé des Émirats à soutenir la recherche scientifique et l’innovation médicale, ainsi qu’à développer des services spécialisés avancés qui contribuent à l’amélioration des indicateurs de santé et de la qualité de vie, tout en renforçant la position du pays dans les soins de santé spécialisés aux niveaux régional et international.