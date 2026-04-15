Dix pays demandent une cessation immédiate des combats et la protection des civils au Liban

WASHINGTON, 15 avril 2026 (WAM) -- Le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse et sept autres pays ont appelé à « une cessation immédiate des combats au Liban » dans une déclaration conjointe.

Selon la déclaration, les pays sont « profondément préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire et la crise des déplacements au Liban ». Les civils et les infrastructures civiles, en particulier, doivent être protégés des effets des hostilités.

Les pays ont salué le cessez-le-feu de deux semaines récemment conclu entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Cependant, les armes doivent désormais également se taire au Liban.

Dans leur déclaration sur le conflit, les dix pays ont également appelé au « respect du droit international humanitaire » afin de préserver la dignité humaine, de minimiser les préjudices à la population civile et de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire.

« Nous condamnons fermement les actions qui ont entraîné la mort de Casques bleus des Nations Unies et considérablement accru les risques pour le personnel humanitaire dans le sud du Liban », ajoute la déclaration.

Les auteurs de la communication comprennent l’Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, l’Indonésie, le Japon, la Jordanie, la Sierra Leone, la Suisse et le Royaume-Uni.