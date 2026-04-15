Julius Johansen, de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, remporte sa première victoire professionnelle à O Gran Camiño

MADRID, 15 avril 2026 (WAM) -- Lors de la première étape de O Gran Camiño, Julius Johansen a décroché la première victoire professionnelle de sa carrière. Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates-XRG a réalisé une performance exceptionnelle contre la montre pour remporter le contre-la-montre individuel et prendre la tête du classement général.

Parcourant les 15 km du parcours en 17 minutes et 43 secondes, l’athlète de 26 ans a finalement devancé de 15 secondes le deuxième du jour, Rafael Reis (Anicolor/Campicarn).

Grâce à cette victoire, Julius Johansen prend la tête du classement général de la course, devant Rafael Reis et Nelson Oliveira.

Alors que Julius Johansen s’envolait vers une première victoire professionnelle mémorable, son coéquipier de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, Adam Yates, réalisait un début de semaine prometteur. Habituellement plus à l’aise en montagne que sur son vélo de contre-la-montre, Adam Yates a discrètement accompli sa tâche et s’est classé sixième lors de la première étape.