L’accord de partenariat économique global (CEPA) entre les Émirats arabes unis et l’Azerbaïdjan entre officiellement en vigueur

ABOU DHABI, 15 avril 2026 (WAM) -- L’Accord de Partenariat Économique Global (CEPA) entre les Émirats arabes unis et la République d’Azerbaïdjan est officiellement entré en vigueur, marquant une avancée significative dans les relations économiques entre les deux nations.

Cet accord va accélérer les flux commerciaux bilatéraux, créer de nouvelles opportunités d’investissement et de coentreprises, et offrir de nombreuses perspectives à la communauté d’affaires des Émirats arabes unis dans une économie à fort potentiel située dans une région stratégiquement importante.

En éliminant ou en réduisant les droits de douane sur la majorité des biens et services, le CEPA facilitera un meilleur accès aux marchés et une portée mondiale accrue pour les exportateurs des deux pays, renforcera la collaboration du secteur privé et encouragera les entrepreneurs ainsi que les PME.

Il est important de noter qu’il s’agit du premier accord commercial de l’Azerbaïdjan à inclure un chapitre sur les services, et les dispositions de l’accord devraient générer d’importantes opportunités dans des secteurs tels que la finance, le conseil, la construction et les services professionnels.

Le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur, a déclaré : « Le CEPA entre les Émirats arabes unis et l’Azerbaïdjan marque un moment de transformation dans les relations bilatérales et promet de renforcer les flux commerciaux, de débloquer de nouvelles opportunités d’investissement et de favoriser une collaboration accrue du secteur privé dans des secteurs clés, notamment la logistique, les énergies renouvelables et l’industrie manufacturière avancée. »

« L’Azerbaïdjan est situé à un carrefour crucial du commerce Nord-Sud, et en intégrant nos visions économiques, nous pouvons assurer une résilience accrue et une croissance durable dans un marché mondial en évolution rapide », a-t-il ajouté.

Les Émirats arabes unis sont le principal partenaire commercial arabe de l’Azerbaïdjan, représentant 40 % de son commerce avec la région MENA. En tant que premier investisseur arabe en Azerbaïdjan, avec des investissements dépassant 1 milliard de dollars américains, le potentiel de collaboration économique supplémentaire est considérable.

Le commerce extérieur non pétrolier des Émirats arabes unis avec l’Azerbaïdjan a déjà démontré une croissance robuste, soulignant la force et la résilience de cette relation bilatérale. Les échanges non pétroliers ont augmenté de 31,4 % au cours des deux dernières années pour dépasser 2,2 milliards de dollars en 2025.

Ce CEPA représente une nouvelle étape importante dans le programme commercial mondial des Émirats arabes unis, s’appuyant sur des années de coopération étroite entre les deux nations. Il s’inscrit également dans la vision plus large des Émirats arabes unis visant à diversifier leur économie.