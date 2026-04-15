DWTC Hospitality a servi 1,28 million de clients à travers 2 578 événements en 2025

DUBAÏ, 15 avril 2026 (WAM) -- DWTC Hospitality a réalisé des résultats record en 2025, servant 1,28 million de convives lors de 2 578 événements, soit une augmentation significative de 37 % par rapport aux 930 000 convives de 2024.

Les derniers résultats annuels de la division hôtelière du Dubai World Trade Centre (DWTC), publiés aujourd’hui, consolident sa position de principal fournisseur régional de services de restauration à grande échelle et sur mesure pour les clients gouvernementaux, corporatifs et du secteur privé.

Les résultats reflètent l’empreinte croissante de DWTC Hospitality sur le paysage événementiel de la région, allant des grandes expositions internationales et conférences de haut niveau aux mariages exclusifs et occasions hors site.

Les opérations se sont étendues aux sites phares du DWTC – notamment le Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC), le Dubai Exhibition Centre (DEC) et le Jafza One Convention Centre (JOCC) – ainsi qu’à des événements externes, des lieux et des sites privés à travers les Émirats arabes unis.

« DWTC Hospitality joue un rôle clé dans le soutien de l’écosystème dynamique des événements et du tourisme d’affaires de Dubaï, en offrant des expériences exceptionnelles grâce à un service de classe mondiale », a déclaré Mahir Julfar, Vice-Président Exécutif du Dubai World Trade Centre. « Notre force réside dans notre capacité à opérer à grande échelle tout en maintenant la précision et la qualité de service attendues d’une destination mondiale de premier plan. Aujourd’hui, l’hospitalité va bien au-delà de la restauration, englobant une exécution fiable et une prestation sans faille tout au long du parcours événementiel. »

Il a affirmé la volonté de soutenir la prochaine phase de croissance du paysage des méga-événements de la région et de renforcer davantage la réputation de Dubaï en tant que l’une des principales destinations événementielles mondiales.

La restauration pour les expositions s’est imposée comme le segment phare en 2025, avec un nombre de convives dépassant les 240 000 – soit plus du double des 120 000 servis en 2024. Cette croissance a été stimulée par l’expansion des expositions phares du DWTC, notamment Gulfood, World Health Expo (WHX) Dubai, Arabian Travel Market et GITEX Global.

Les opérations internationales ont également contribué, DWTC Hospitality ayant assuré la restauration lors de GITEX Africa au Maroc, démontrant la capacité de la division à fournir des services de restauration de classe mondiale au-delà des frontières.

Le segment des conférences, associations et réunions d’affaires a enregistré des résultats exceptionnels, servant plus de 123 000 participants en 2025. DWTC Hospitality a assuré la restauration de plus de 600 000 convives lors d’événements corporatifs et privés en 2025, contre 400 000 en 2024. Le segment des mariages est resté un axe clé, avec 56 554 convives servis, démontrant encore la capacité de la division à offrir des expériences personnalisées en plus de la restauration à grande échelle.

Le DEC et le Jafza One Convention Centre ont tous deux contribué de manière significative aux résultats de 2025, avec plus de 80 000 convives servis dans les deux sites.

Les opérations hors site ont continué de soutenir une forte croissance, la restauration externe ayant augmenté de 12 % pour servir plus de 160 000 convives lors de 1 211 événements. La division a soutenu un portefeuille d’engagements de haut niveau, notamment le Dubai International Boat Show, l’Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, la Dubai World Cup, le MEBAA Show, ainsi que la restauration d’événements à Ain Dubai.

« À l’avenir, nous continuerons à relever le niveau de l’hospitalité événementielle dans toute la région », a ajouté Mahir Julfar. « À mesure que l’industrie événementielle de Dubaï devient plus sophistiquée et compétitive à l’échelle mondiale, le rôle de l’hospitalité devient encore plus essentiel à la réussite globale des événements. »

Il a ajouté que DWTC Hospitality se concentre sur la construction de partenariats à long terme avec les organisateurs, l’investissement dans les talents culinaires et l’innovation, et l’intégration de pratiques durables dans l’ensemble des opérations afin de renforcer les bases pour la prochaine décennie de croissance et positionner Dubaï comme un pôle de classe mondiale pour les affaires et au-delà.