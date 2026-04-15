L’Hôpital Flottant émirati à Al Arish accueille une équipe médicale indonésienne pour Gaza

AL ARISH, 15 avril 2026 (WAM) – L’Hôpital Flottant des Émirats arabes unis à Al Arish a accueilli une nouvelle équipe médicale indonésienne dans le cadre de l’Opération Chivalrous Knight 3, renforçant ainsi les efforts médicaux et humanitaires continus des Émirats arabes unis pour soutenir les Palestiniens arrivant de la bande de Gaza. Travaillant aux côtés du personnel médical et administratif émirien, l’équipe médicale indonésienne a commencé ses fonctions, contribuant à l’amélioration des services de traitement, à l’élévation du niveau de préparation du personnel médical et au renforcement de la capacité de l’hôpital à gérer divers cas médicaux et blessures.

L’arrivée de ce nouveau groupe reflète la coopération humanitaire et médicale entre les Émirats arabes unis et l’Indonésie, soulignant leur engagement commun à soutenir les Palestiniens et à atténuer les souffrances dans des conditions difficiles.

L’Hôpital Flottant des Émirats arabes unis à Al Arish, l’une des principales initiatives humanitaires et médicales lancées par les Émirats arabes unis dans le cadre de l’Opération Chivalrous Knight 3, continue de fournir des services de traitement aux patients palestiniens arrivant de la bande de Gaza grâce à un système intégré d’équipes médicales et administratives spécialisées, offrant des examens, des traitements, des interventions chirurgicales et un suivi médical.