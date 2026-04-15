L’Union générale des femmes participe à la Conférence de promotion des affaires Émirats arabes unis–Chine à Pékin

PÉKIN, 15 avril 2026 (WAM) – Une délégation de l’Union Générale des Femmes (UGF) a participé à la « Conférence de Promotion des Affaires Émirats arabes unis-Chine » organisée par l’Ambassade des Émirats arabes unis à Pékin, en coopération avec le Ministère du Commerce extérieur. Placé sous le thème « De la vision à la valeur », l’événement a réuni des hauts responsables, des chefs d’entreprise et des investisseurs des Émirats arabes unis et de Chine afin de renforcer les liens économiques et commerciaux et d’explorer la coopération dans des secteurs prioritaires tels que l’investissement, la finance, l’énergie et la durabilité, l’industrie, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la logistique et la technologie, l’aviation et le commerce, ainsi que les secteurs de la distribution, de la technologie, de la recherche et de l’innovation.

La conférence a également servi de plateforme de dialogue et d’échange de connaissances pour soutenir les partenariats et élargir la coopération économique.

Noura Khalifa Al Suwaidi, Secrétaire générale de l’UGF, a déclaré que l’événement reflétait le développement des relations entre les Émirats arabes unis et la Chine, la coopération en matière d’autonomisation des femmes constituant un pilier clé des relations stratégiques plus larges. Elle a indiqué que les initiatives menées par l’Union visent à renforcer la participation économique des femmes et à soutenir leur rôle dans le développement, conformément à la vision de S.A. Cheikha Fatima bint Moubarak, « Mère de la Nation », Présidente de l’Union Générale des Femmes, Présidente du Conseil suprême de la maternité et de l’enfance, et Présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille.

Al Suwaidi a souligné que le Conseil des femmes d’affaires Émirats arabes unis-Chine témoigne de la maturité des relations bilatérales, offrant une plateforme institutionnelle pour renforcer le rôle des femmes entrepreneures dans l’économie mondiale.

La Conseillère Amna Alhammadi, Chef adjointe de mission à l’Ambassade des Émirats arabes unis à Pékin, a déclaré que les relations bilatérales reposent sur la confiance, le respect mutuel et des objectifs de développement partagés, l’autonomisation des femmes étant au cœur de la coopération future.

Ghalia Ali Al Mannai, Responsable des affaires stratégiques et du développement à l’UGF, a indiqué que le partenariat représente un modèle avancé de coopération économique fondé sur l’innovation et la connaissance, soutenant les opportunités d’investissement et l’expansion des entreprises.

La conférence a également accueilli la première réunion du Conseil des femmes d’affaires Émirats arabes unis-Chine, avec la participation de plus de 100 entités, ainsi que la signature de protocoles d’accord entre l’UGF et d’importantes institutions économiques chinoises.

Un guide de gouvernance pour les conseils de femmes d’affaires émiriennes à l’étranger a également été lancé afin de soutenir leur création et leur fonctionnement conformément aux meilleures pratiques.

La Chine est la première étape internationale de l’initiative, suite à la création du Conseil des femmes d’affaires Émirats arabes unis-Chine en novembre 2025, visant à élargir les opportunités d’investissement et à renforcer les partenariats économiques.

L’initiative s’inscrit dans la « Vision 50:50 de la Mère de la Nation » qui vise à renforcer le rôle mondial des femmes émiriennes et à promouvoir leur contribution au développement économique international.