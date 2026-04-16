Le DGE d’Abou Dhabi forme 10 000 Émiratis et crée 3 000 emplois grâce au Mawaheb Talent Hub

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) – Le Département de l’Activation Gouvernementale – Abou Dhabi (DGE) a affirmé que l’investissement dans le capital humain constitue le pilier fondamental pour bâtir un gouvernement tourné vers l’avenir et axé sur l’intelligence artificielle.

Le Dr Abdullah Al Shammari, Directeur Exécutif du Secteur de l’Activation de la Main-d’Œuvre Nationale, a déclaré que le département renforce l’écosystème des talents nationaux à travers le Mawaheb Talent Hub. Ce modèle intégré va au-delà du recrutement traditionnel en perfectionnant les compétences des cadres nationaux pour répondre aux exigences futures et en offrant des opportunités de carrière de haute qualité grâce à des partenariats stratégiques avec de grandes institutions.

Le hub a mis en œuvre plusieurs programmes spécialisés pour combler les lacunes du marché du travail, fournir une orientation professionnelle et faciliter le travail à distance en collaboration avec des leaders tels que G42.

À travers des initiatives telles que les journées portes ouvertes de l’emploi, le hub met en relation les chercheurs d’emploi de divers niveaux d’éducation avec les secteurs public et privé. En 2025, le hub a formé avec succès plus de 10 000 chercheurs d’emploi et facilité plus de 6 000 placements, tandis que l’expansion régionale à Al Ain et Al Dhafra a abouti à 17 protocoles d’accord et 3 000 nouvelles opportunités d’emploi.

Le Dr Al Shammari a souligné que les partenariats stratégiques sont essentiels à la réussite de ces initiatives. Grâce à la coopération avec des organismes académiques et de grandes institutions telles que l’ADGM Academy, l’Université Khalifa, ACTVET et CERT, ainsi qu’avec des entreprises nationales et mondiales dont ADNOC, Mubadala, Emirates Global Aluminium et e&, le hub relie avec succès les talents nationaux à de véritables opportunités de carrière dans des secteurs vitaux.

Pour renforcer la compétitivité mondiale, Mawaheb s’associe à des entreprises internationales telles que Microsoft, Binance et LinkedIn afin de proposer des formations avancées dans les services numériques et l’intelligence artificielle.

Le département développe actuellement une plateforme alimentée par l’IA pour analyser les lacunes en compétences et orienter les talents vers les secteurs vitaux. D’ici 2027, le DGE prévoit de lancer plus de 10 applications avancées, soutenant la vision du Centenaire des Émirats arabes unis 2071 et consolidant la position d’Abou Dhabi en tant que pôle mondial des talents et de l’innovation.